21 Eylül 2019, Cumartesi

GALATASARAY

Galatasaray'a Malatya'da coşkulu karşılama

G.Saray'a Malatya'da coşkulu karşılama
GALATASARAY
Güncelleme Tarihi: 21.09.2019 Giriş Tarihi: 21.09.2019

'in 5'inci haftasında BtcTurk 'a konuk olacak , 'ya geldi.

Saat 17.45'de Havalimanı'na inen sarı-kırmızılı kafileyi, taraftarlar sevgi gösterileriyle karşıladı. Özellikle teknik direktör 'e tezahürat yapan taraftarlar, meşale yakıp futbolculara destek verdi. Kulüp yöneticilerinin de yer aldığı kafilede başkan , taraftarların yanına giderek, verdikleri destek için teşekkür etti ve fotoğraf çektirdi. Daha sonra havalimanından otobüsle ayrılan kafilesi, mücadele öncesi kamp yapacağı otele geçti.



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