21 Eylül 2019, Cumartesi
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Saat 17.45'de Malatya Havalimanı'na inen sarı-kırmızılı kafileyi, taraftarlar sevgi gösterileriyle karşıladı. Özellikle teknik direktör Fatih Terim'e tezahürat yapan taraftarlar, meşale yakıp futbolculara destek verdi. Kulüp yöneticilerinin de yer aldığı kafilede başkan Mustafa Cengiz, taraftarların yanına giderek, verdikleri destek için teşekkür etti ve fotoğraf çektirdi. Daha sonra havalimanından otobüsle ayrılan Galatasaray kafilesi, mücadele öncesi kamp yapacağı otele geçti.
Galatasaray'a Malatya'da coşkulu karşılama
Güncelleme Tarihi: 21.09.2019 Giriş Tarihi: 21.09.2019
Süper Lig'in 5'inci haftasında BtcTurk Yeni Malatyaspor'a konuk olacak Galatasaray, Malatya'ya geldi.
Saat 17.45'de Malatya Havalimanı'na inen sarı-kırmızılı kafileyi, taraftarlar sevgi gösterileriyle karşıladı. Özellikle teknik direktör Fatih Terim'e tezahürat yapan taraftarlar, meşale yakıp futbolculara destek verdi. Kulüp yöneticilerinin de yer aldığı kafilede başkan Mustafa Cengiz, taraftarların yanına giderek, verdikleri destek için teşekkür etti ve fotoğraf çektirdi. Daha sonra havalimanından otobüsle ayrılan Galatasaray kafilesi, mücadele öncesi kamp yapacağı otele geçti.
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