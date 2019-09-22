22 Eylül 2019, Pazar
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LİGDE EŞİTLİK VAR
İki takım Süper Lig'de 4 kez karşı karşıya geldi. Yeni Malatyaspor'un da Galatasaray'ın da 2'şer galibiyeti bulunuyor. Toplamda ise 7. randevuları olacak. İki ekibin kupa karşılaşmalarında Cimbom 1 kez kazanırken, diğer mücadele beraberlikle sonuçlandı. Aslan, Fenerbahçe ile oynayacağı karşılaşma öncesi 3 puan hedeflerken ligin dişli ekibi Yeni Malatyaspor da iddialı. Basın sözcüsü Hakkı Çelikel "Galibiyet için çıkacağız" ifadelerini kullandı.
MALATYA'DA KAZANAMIYORLAR
Aslan bugünkü rakibi Yeni Malatyaspor'a karşı deplasmanda ciddi sıkıntılar yaşıyor. İki takım 2017-18'de karşı karşıya geldiğinde Malatya maçı 2-1 kazanmıştı. Bu mücadelenin ardından Cimbom'da teknik direktör İgor Tudor'un görevine son verilmişti. Galatasaray geçen sezon da Yeni Malatyaspor'a 2-0'lık sonuçla boyun eğmişti.
FEGHOULİ KADRODA YOK
Cimbom, Yeni Malatyaspor maçı karşılaşmasına eksik şekilde gitti. Emre Akbaba ve Younes Belhanda sakat. Fatih Terim, Fenerbahçe ve PSG maçlarını düşünerek Feghouli'yi de dinlendirme kararı aldı.
TERİM YİNE TRİBÜNDE
Galatasaray'da teknik heyetin cezaları sürüyor. Yeni Malatya sınavında Fatih Terim ile yardımcıları Ümit Davala ve Hasan Şaş cezaları nedeniyle yine tribünde olacaklar. Kulübede Levent Şahin yer alacak.
KIRMIZILARIN CEZALARI BİTTİ
Sarı kırmızılı ekipte 3 oyuncunun kırmızı kart cezaları bitti. Konya'ya karşı kırmızı gören Seri, Kayserispor ve Kasımpaşa maçlarında forma giymemişti. Kayseri maçında çift sarıdan atılan Emre Mor da Kasımpaşa'ya karşı oynamamıştı. Andone de İngiltere'de oynarken gördüğü kırmızı kartlık cezasını Kasımpaşa maçında tamamladı.
Aslan'da tek hedef galibiyet
Giriş Tarihi: 22.09.2019
Ligde son 2 maçını kazanan Aslan, zorlu deplasmandan 3 puan alıp Fenerbahçe derbisine moralli gitmeyi hesaplıyor.
Süper Lig'de son 2 yılın şampiyonu Galatasaray yeni sezona tökezleyerek başlamıştı. Denizlispor yenilgisinin üzerine Konyaspor beraberliğiyle sarsılan Cimbom, ardından Kayserispor'u deplasmanda devirdikten sonra sahasında Kasımpaşa engelini de aşmıştı. Sarı-kırmızılılar bugün Yeni Malatyaspor'u da mağlup ederek Fenerbahçe derbisine moralli şekilde gitmek istiyor. 19.00'daki mücadelede Arda Kardeşler düdük çalacak.
LİGDE EŞİTLİK VAR
İki takım Süper Lig'de 4 kez karşı karşıya geldi. Yeni Malatyaspor'un da Galatasaray'ın da 2'şer galibiyeti bulunuyor. Toplamda ise 7. randevuları olacak. İki ekibin kupa karşılaşmalarında Cimbom 1 kez kazanırken, diğer mücadele beraberlikle sonuçlandı. Aslan, Fenerbahçe ile oynayacağı karşılaşma öncesi 3 puan hedeflerken ligin dişli ekibi Yeni Malatyaspor da iddialı. Basın sözcüsü Hakkı Çelikel "Galibiyet için çıkacağız" ifadelerini kullandı.
MALATYA'DA KAZANAMIYORLAR
Aslan bugünkü rakibi Yeni Malatyaspor'a karşı deplasmanda ciddi sıkıntılar yaşıyor. İki takım 2017-18'de karşı karşıya geldiğinde Malatya maçı 2-1 kazanmıştı. Bu mücadelenin ardından Cimbom'da teknik direktör İgor Tudor'un görevine son verilmişti. Galatasaray geçen sezon da Yeni Malatyaspor'a 2-0'lık sonuçla boyun eğmişti.
FEGHOULİ KADRODA YOK
Cimbom, Yeni Malatyaspor maçı karşılaşmasına eksik şekilde gitti. Emre Akbaba ve Younes Belhanda sakat. Fatih Terim, Fenerbahçe ve PSG maçlarını düşünerek Feghouli'yi de dinlendirme kararı aldı.
TERİM YİNE TRİBÜNDE
Galatasaray'da teknik heyetin cezaları sürüyor. Yeni Malatya sınavında Fatih Terim ile yardımcıları Ümit Davala ve Hasan Şaş cezaları nedeniyle yine tribünde olacaklar. Kulübede Levent Şahin yer alacak.
KIRMIZILARIN CEZALARI BİTTİ
Sarı kırmızılı ekipte 3 oyuncunun kırmızı kart cezaları bitti. Konya'ya karşı kırmızı gören Seri, Kayserispor ve Kasımpaşa maçlarında forma giymemişti. Kayseri maçında çift sarıdan atılan Emre Mor da Kasımpaşa'ya karşı oynamamıştı. Andone de İngiltere'de oynarken gördüğü kırmızı kartlık cezasını Kasımpaşa maçında tamamladı.
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