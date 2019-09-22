22 Eylül 2019, Pazar

GALATASARAY

Aslan'da tek hedef galibiyet

Aslan'da tek hedef galibiyet
GALATASARAY
Giriş Tarihi: 22.09.2019

Ligde son 2 maçını kazanan Aslan, zorlu deplasmandan 3 puan alıp derbisine moralli gitmeyi hesaplıyor.

'de son 2 yılın şampiyonu yeni sezona tökezleyerek başlamıştı. Denizlispor yenilgisinin üzerine beraberliğiyle sarsılan Cimbom, ardından 'u deplasmanda devirdikten sonra sahasında engelini de aşmıştı. Sarı-kırmızılılar bugün 'u da mağlup ederek derbisine moralli şekilde gitmek istiyor. 19.00'daki mücadelede Arda Kardeşler düdük çalacak.

LİGDE EŞİTLİK VAR

İki takım Süper Lig'de 4 kez karşı karşıya geldi. Yeni Malatyaspor'un da Galatasaray'ın da 2'şer galibiyeti bulunuyor. Toplamda ise 7. randevuları olacak. İki ekibin kupa karşılaşmalarında Cimbom 1 kez kazanırken, diğer mücadele beraberlikle sonuçlandı. Aslan, Fenerbahçe ile oynayacağı karşılaşma öncesi 3 puan hedeflerken ligin dişli ekibi Yeni Malatyaspor da iddialı. Basın sözcüsü Hakkı Çelikel "Galibiyet için çıkacağız" ifadelerini kullandı.

MALATYA'DA KAZANAMIYORLAR

Aslan bugünkü rakibi Yeni Malatyaspor'a karşı deplasmanda ciddi sıkıntılar yaşıyor. İki takım 2017-18'de karşı karşıya geldiğinde Malatya maçı 2-1 kazanmıştı. Bu mücadelenin ardından Cimbom'da teknik direktör İgor Tudor'un görevine son verilmişti. Galatasaray geçen sezon da Yeni Malatyaspor'a 2-0'lık sonuçla boyun eğmişti.

FEGHOULİ KADRODA YOK

Cimbom, Yeni Malatyaspor maçı karşılaşmasına eksik şekilde gitti. Emre Akbaba ve Younes Belhanda sakat. , Fenerbahçe ve maçlarını düşünerek Feghouli'yi de dinlendirme kararı aldı.

TERİM YİNE TRİBÜNDE

Galatasaray'da teknik heyetin cezaları sürüyor. Yeni Malatya sınavında Fatih Terim ile yardımcıları ve cezaları nedeniyle yine tribünde olacaklar. Kulübede Levent Şahin yer alacak.

KIRMIZILARIN CEZALARI BİTTİ

Sarı kırmızılı ekipte 3 oyuncunun kırmızı kart cezaları bitti. 'ya karşı kırmızı gören Seri, Kayserispor ve Kasımpaşa maçlarında forma giymemişti. Kayseri maçında çift sarıdan atılan Emre Mor da Kasımpaşa'ya karşı oynamamıştı. Andone de 'de oynarken gördüğü kırmızı kartlık cezasını Kasımpaşa maçında tamamladı.
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