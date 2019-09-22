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GALATASARAY

Fatih Terim'den Emre Mor'a özel görev

Fatih Terim'den Emre Mor'a özel görev
GALATASARAY
Güncelleme Tarihi: 22.09.2019 Giriş Tarihi: 22.09.2019

Süper Lig'in 5. haftasında Yeni Malatyaspor ile karşı karşıya geliyor. Fiziksel olarak 'a hazır gelmeyen , yapılan özel programların ardından kendini buldu. Terim'in deplasmanındaki kozu Emre olacak.

Avrupa'da hafta içi ilk sınavından puanla dönen , derbi öncesi deplasmanını kayıpsız atlatmayı hedefliyor.

Sezon başı yaptığı takviyelerle kadrosunu genişleten ve birçok alternatif oluşturan sarı-kırmızılılar yorgunluktan endişe etmiyor. Sofiane Feghouli ve 'nın yokluğunda hücum etme konusunda soru işaretleri oluşurken, 'in bu maçtaki en büyük kozlarından biri olacak.

Yaz döneminde sansasyonel bir transfer atağıyla kadroya kazandırılan genç yıldız, artık istenilen seviyeye geldi. Fiziksel olarak ilk geldiğinde hazır olmayan ve kısıtlı süre alan Emre, Malatya'da takımı hücuma taşıyan isim olacak.

Şutları unutma

İki sezondur Malatya deplasmanında sıkıntı yaşayan Galatasaray'da teknik direktör Fatih Terim bu defa kupa maçında olduğu gibi kilidi erken açmayı hedefliyor.

Brugge deplasmanından sonra antrenmanlarda dinlendirilen Falcao'nun da kendini iyi hissetmesi teknik heyeti sevindirirken, Terim'in en büyük beklentisi Emre Mor'dan. Genç oyuncuya tek tek ne yapması gerektiğini anlatan tecrübeli çalıştırıcı bol bol da şut çekmesini istedi.

Emre Mor, kendisiyle yakından ilgilenen Donk'la idmanda çekilen bir fotoğrafa "Tamam abi anladık. Çalışmayı bırakmayacağım" diye esprili bir yorum yaptı.

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