20 Eylül 2019, Cuma

GALATASARAY

Aslan'da rota yeniden Süper Lig

Aslan'da rota yeniden Süper Lig
GALATASARAY
Giriş Tarihi: 20.09.2019

Sarı-kırmızılılar, Avrupa dönüşü olmasına rağmen ligde kayıp istemiyor. İşleri sıkı tutan İmpanator, talebelerini uyarıyor. Sarı-kırmızılılar tam motivasyonla çalışıyor

Şampiyonlar Ligi'deki ilk grup mücadelesinde deplasmanda ekibi ile karşılaşıp 1 puan çıkaran , rotasını yeniden 'e çevirdi. Önceki gece Belçika'dan dönen sarı-kırmızılı takım dün sahaya çıkarak ligde oynaycağı maçı hazırlıklarına ara vermeden başladı. Avrupa dönüşü olmasına rağmen ligde puan kaybı istemeyen Aslan'da oyuncuların motivasyonu da yüzlerine yansıdı.

İPLER TERİM'DE

Çalışmalar sırasında gerekli anlarda oyuncularını uyaran Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim de işi sıkı tutuyor. Tecrübeli çalıştırıcı, Yeni Malatyaspor karşılaşmasından mutlak 3 puanla ayrılmaları gerektiğini talebelerine hatırlattı. "Herkes üzerimize geliyor. Bunların en güzel cevabını sahada kazanarak verebiliriz. Brugge maçı artık bitti. Şimdi yeniden lige dönme zamanı" sözleriyle talebelerini motive ediyor.
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