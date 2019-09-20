20 Eylül 2019, Cuma
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İPLER TERİM'DE
Çalışmalar sırasında gerekli anlarda oyuncularını uyaran Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim de işi sıkı tutuyor. Tecrübeli çalıştırıcı, Yeni Malatyaspor karşılaşmasından mutlak 3 puanla ayrılmaları gerektiğini talebelerine hatırlattı. "Herkes üzerimize geliyor. Bunların en güzel cevabını sahada kazanarak verebiliriz. Brugge maçı artık bitti. Şimdi yeniden lige dönme zamanı" sözleriyle talebelerini motive ediyor.
Aslan'da rota yeniden Süper Lig
Giriş Tarihi: 20.09.2019
Sarı-kırmızılılar, Avrupa dönüşü olmasına rağmen ligde kayıp istemiyor. İşleri sıkı tutan İmpanator, talebelerini uyarıyor. Sarı-kırmızılılar tam motivasyonla çalışıyor
Şampiyonlar Ligi'deki ilk grup mücadelesinde deplasmanda Belçika ekibi Club Brugge ile karşılaşıp 1 puan çıkaran Galatasaray, rotasını yeniden Süper Lig'e çevirdi. Önceki gece Belçika'dan dönen sarı-kırmızılı takım dün sahaya çıkarak ligde oynaycağı Yeni Malatyaspor maçı hazırlıklarına ara vermeden başladı. Avrupa dönüşü olmasına rağmen ligde puan kaybı istemeyen Aslan'da oyuncuların motivasyonu da yüzlerine yansıdı.
İPLER TERİM'DE
Çalışmalar sırasında gerekli anlarda oyuncularını uyaran Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim de işi sıkı tutuyor. Tecrübeli çalıştırıcı, Yeni Malatyaspor karşılaşmasından mutlak 3 puanla ayrılmaları gerektiğini talebelerine hatırlattı. "Herkes üzerimize geliyor. Bunların en güzel cevabını sahada kazanarak verebiliriz. Brugge maçı artık bitti. Şimdi yeniden lige dönme zamanı" sözleriyle talebelerini motive ediyor.
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