19 Eylül 2019, Perşembe

GALATASARAY

Şenol Güneş tribündeydi

Şenol Güneş tribündeydi
GALATASARAY
Giriş Tarihi: 19.09.2019

Milli Takım Teknik Direktörü , Club Brugge-Galatasaray müsabakasını tribünden takip etti. Tecrübeli çalıştırıcının maç sonunda sarıkırmızılı teknik heyet ile bir araya gelerek görüş alışverişinde bulunduğu öğrenildi.

Milli Takım Teknik Direktörü , Club Brugge-Galatasaray müsabakasını tribünden takip etti. Tecrübeli çalıştırıcının maç sonunda sarıkırmızılı teknik heyet ile bir araya gelerek görüş alışverişinde bulunduğu öğrenildi. Başarılı hocanın bugün 'ya geçerek Roma- müsabakasını tribünden takip edeceği ifade edildi. Güneş, geçtiğimiz pazar günü Anderlecht-Antwerp, önceki gün ise Ajax- Lille maçlarını tribünden takip ederek gurbetçi futbolcularımızı takibe almıştı.
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