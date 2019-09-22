22 Eylül 2019, Pazar

GALATASARAY

Emre Mor ilk 11'e

Emre Mor ilk 11'e
GALATASARAY
Giriş Tarihi: 22.09.2019

Terim, Brugge maçının ikinci yarısında etkili olan genç yıldızı deplasmanında 11’e koyacak.

Sarı kırmızılılarda gözler 'da... Büyük beklentilerle transfer edilen 22 yaşındaki futbolcu Brugge maçının ikinci devresinde girmiş ve oyunu hareketlendirmişti.

, deplasmanında performansını beğendiği genç oyuncuyu karşısında ilk 11'de kullanmayı hedefliyor. İmparator, cezası biten Emre Mor ile özel görüşme yaparak "Senden bu maçta çok şeyler bekliyorum. Kaliteni biliyorum. Tam senin öne çıkabileceğin bir deplasman. Bizim için de çok önemli bir maç. Göster kendini" ifadelerini kullandı.

EMRE İLE DONK'UN İNSTAGRAM SOHBETİ

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