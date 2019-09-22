22 Eylül 2019, Pazar
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Fatih Terim, Belçika deplasmanında performansını beğendiği genç oyuncuyu Yeni Malatyaspor karşısında ilk 11'de kullanmayı hedefliyor. İmparator, cezası biten Emre Mor ile özel görüşme yaparak "Senden bu maçta çok şeyler bekliyorum. Kaliteni biliyorum. Tam senin öne çıkabileceğin bir deplasman. Bizim için de çok önemli bir maç. Göster kendini" ifadelerini kullandı.
EMRE İLE DONK'UN İNSTAGRAM SOHBETİ
Emre Mor: Tamam abi anladık. Çalışmayı bırakmayacağım
Ryan Donk: Merak etmeyin. Bu çocuk yıldız olacak
Emre Mor ilk 11'e
Giriş Tarihi: 22.09.2019
Terim, Brugge maçının ikinci yarısında etkili olan genç yıldızı Malatya deplasmanında 11’e koyacak.
Sarı kırmızılılarda gözler Emre Mor'da... Büyük beklentilerle transfer edilen 22 yaşındaki futbolcu Brugge maçının ikinci devresinde girmiş ve oyunu hareketlendirmişti.
Fatih Terim, Belçika deplasmanında performansını beğendiği genç oyuncuyu Yeni Malatyaspor karşısında ilk 11'de kullanmayı hedefliyor. İmparator, cezası biten Emre Mor ile özel görüşme yaparak "Senden bu maçta çok şeyler bekliyorum. Kaliteni biliyorum. Tam senin öne çıkabileceğin bir deplasman. Bizim için de çok önemli bir maç. Göster kendini" ifadelerini kullandı.
EMRE İLE DONK'UN İNSTAGRAM SOHBETİ
Emre Mor: Tamam abi anladık. Çalışmayı bırakmayacağım
Ryan Donk: Merak etmeyin. Bu çocuk yıldız olacak
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