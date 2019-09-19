19 Eylül 2019, Perşembe

GALATASARAY

27 taraftara gözaltı

27 taraftara gözaltı
GALATASARAY
Giriş Tarihi: 19.09.2019

'ın Şampiyonlar Ligi'nde ile oynadığı maçta sarı-kırmızılılar takımlarını yalnız bırakmadı. Maçtan önce ise polisinin Galatasaraylı taraftarlara karşı tutumu taraftarlara zor anlar yaşattı.

Sarı-kırmızılı taraftarlar, takımlarını Brugge deplasmanında yalnız bırakmadı. Hem Avrupa'dan hem de 'dan gelen Galatasaraylılar kendilerine ayrılan bölümü tamamen doldurdular. 90 dakika boyunca da takımlarına mükemmel şekilde destek verdiler. Mücadelenin sonunda takımı tribünlere çağırarak da alkışladılar. Ancak maç öncesi bir hayli zor geçti. polisi sert bir tutumla Galatasaraylı 27 taraftarı gözaltına aldı. Sarı-kırmızılı kulübün başkanı , devreye girerek bu taraftarların serbest kalması için uğraştı
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