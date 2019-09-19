19 Eylül 2019, Perşembe
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27 taraftara gözaltı
Giriş Tarihi: 19.09.2019
Galatasaray'ın Şampiyonlar Ligi'nde Club Brugge ile oynadığı maçta sarı-kırmızılılar takımlarını yalnız bırakmadı. Maçtan önce ise Belçika polisinin Galatasaraylı taraftarlara karşı tutumu taraftarlara zor anlar yaşattı.
Sarı-kırmızılı taraftarlar, takımlarını Brugge deplasmanında yalnız bırakmadı. Hem Avrupa'dan hem de İstanbul'dan gelen Galatasaraylılar kendilerine ayrılan bölümü tamamen doldurdular. 90 dakika boyunca da takımlarına mükemmel şekilde destek verdiler. Mücadelenin sonunda takımı tribünlere çağırarak da alkışladılar. Ancak maç öncesi bir hayli zor geçti. Belçika polisi sert bir tutumla Galatasaraylı 27 taraftarı gözaltına aldı. Sarı-kırmızılı kulübün başkanı Mustafa Cengiz, devreye girerek bu taraftarların serbest kalması için uğraştı
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