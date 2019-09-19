19 Eylül 2019, Perşembe
BİZE ULAŞIN
Süper Muslera
Giriş Tarihi: 19.09.2019
Galatasaray'ın Şampiyonlar Ligi'nde Club Brugge ile oynadığı ilk hafta maçına Muslera damga vurdu. Tecrübeli kaleci özellikle rakibin bulduğu net pozisyonlarda kurtardığı toplarla takımına adeta puanı getirdi.
Cimbom'da kaleci Fernando Muslera harika bir maç çıkardı. Karşılaşmanın ilk dakikasından son anına kadar konsantrasyonunu düşürmeyen Uruguaylı eldiven özellikle ikinci yarı müthiş kurtarışlar yaptı. Önce Dennis'e karşı karşıya geldiği pozisyonda engel olan tecrübeli file bekçisi ardından da kornerden gelen topta Okereke'nin kafa vuruşunu mükemmel bir refleksle kurtardı. Fatih Terim karşılaşma sonunda onu tebrik etti.
YORUMLAR
kalan karakter 1000
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan ASPOR veya aspor.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
GALATASARAY HABERLERİ
Daha Fazla Gör
- Fenerbahçe için flaş transfer iddiası! Buffon...
- Transfer savaşı! G.Saray ve Başakşehir o ismin peşinde
- Fenerbahçe'de transfer atağı! 2 yıldız birden...
- Galatasaray'da derbi öncesi şok! Fenerbahçe...
- MAÇ SONUCU l Türkiye 4-0 Moldova GOLLERİ İZLE | Türkiye 4-0 Moldova GENİŞ ÖZET
- Başkan Erdoğan: Allah nazardan saklasın
- Alexandra Stan, Fenerbahçe'ye destek verdi!
- Şener Özbayraklı Galatasaray'a imzayı attı
- Fatih Terim'den Ömer Toprak'a veto
- Pato'nun menajeri Galatasaray'a haber gönderdi: "Gelmeye hazır!"