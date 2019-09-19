19 Eylül 2019, Perşembe

GALATASARAY

Süper Muslera

Süper Muslera
GALATASARAY
Giriş Tarihi: 19.09.2019

Galatasaray'ın Şampiyonlar Ligi'nde ile oynadığı ilk hafta maçına Muslera damga vurdu. Tecrübeli kaleci özellikle rakibin bulduğu net pozisyonlarda kurtardığı toplarla takımına adeta puanı getirdi.

Cimbom'da kaleci harika bir maç çıkardı. Karşılaşmanın ilk dakikasından son anına kadar konsantrasyonunu düşürmeyen Uruguaylı eldiven özellikle ikinci yarı müthiş kurtarışlar yaptı. Önce Dennis'e karşı karşıya geldiği pozisyonda engel olan tecrübeli file bekçisi ardından da kornerden gelen topta Okereke'nin kafa vuruşunu mükemmel bir refleksle kurtardı. karşılaşma sonunda onu tebrik etti.
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