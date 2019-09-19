19 Eylül 2019, Perşembe
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10 numarasız sistem
Giriş Tarihi: 19.09.2019
Galatasaray'da teknik direktör Fatih Terim, Kasımpaşa maçında sakatlanan Younes Belhanda'nın yokluğunda Club Brugge maçında farklı bir sistem denedi. Terim, Burugge 11'ini 10 numarasız sistem üzerine kurdu.
Galatasaray'da teknik direktör Fatih Terim çok güvendiği Younes Belhanda'nın yokluğunda 10 numarasız bir sistemi tercih etti. İmparator, orta sahada Mario Lemina, Steven Nzonzi ve Jean Micheal Seri'yi kullandı. Savunmada rakibi tutan bu üçlü hücumda aynı etkiyi oluşturamadı. İkinci devrede Emre Mor girince Feghouli, ortaya geçti.
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