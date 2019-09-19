19 Eylül 2019, Perşembe

GALATASARAY

10 numarasız sistem

10 numarasız sistem
GALATASARAY
Giriş Tarihi: 19.09.2019

'da , maçında sakatlanan 'nın yokluğunda maçında farklı bir sistem denedi. Terim, Burugge 11'ini 10 numarasız sistem üzerine kurdu.

'da çok güvendiği 'nın yokluğunda 10 numarasız bir sistemi tercih etti. İmparator, orta sahada Mario Lemina, Steven Nzonzi ve Jean Micheal Seri'yi kullandı. Savunmada rakibi tutan bu üçlü hücumda aynı etkiyi oluşturamadı. İkinci devrede Emre Mor girince Feghouli, ortaya geçti.
YORUMLAR

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan ASPOR veya aspor.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

GALATASARAY HABERLERİ
Berabere kalmak da iyidir "Berabere kalmak da iyidir"
Şenol Güneş tribündeydi Şenol Güneş tribündeydi
Ş.Ligi'nde Türk takımlarını bekleyen büyük tehlike! Ş.Ligi'nde Türk takımlarını bekleyen büyük tehlike!
BİZE ULAŞIN
Daha Fazla Gör