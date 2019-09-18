18 Eylül 2019, Çarşamba

GALATASARAY

Emre Mor: Kendi oyunuma odaklanacağım

Kendi oyunuma odaklanacağım
GALATASARAY
Giriş Tarihi: 18.09.2019

Galatasaraylı futbolcu , maçının ardından Demirören Haber Ajansı'na (DHA) özel açıklamalarda bulundu.

Profesyonelce oynadıklarını söyleyen , sonunda bir puan aldıklarını güzel bir maç çıkardıklarını söyledi.

Güçlü bir takım olduklarını dile getiren Emre Mor, "Ben Şampiyonlar Ligi'nde iyi sonuçlar alacağımıza, iyi takımlara karşı iyi sonuçlar alacağımızı düşünüyorum. Umarım kendi futbolumuzu oynamaya devam ederiz" dedi.

ile ilgili gelen bir soruya Emre Mor, "Onun için sadece iyi şeyler söyleyebilirim. Beni çok gençken aldı ve bana güvendi. O büyük bir teknik direktör" yanıtını verdi.

"ULAŞABİLECEĞİM EN ÜST SEVİYEYE ULAŞACAĞIM"

transferinin kendisini geliştirmesini etkileyip etkilemeyeceğine yönelik gelen bir soruya yanıt veren Emre Mor, "Falcao, gibi muhteşem bir santrforla oynamak benim için çok güzel. Fakat şu anda ben kendi oyunuma odaklanacağım. Ulaşabileceğim en üst seviyeye ulaşacağım. Fakat bu zaman alacak. Geçen sezon çok fazla maçta görev almadım. Kendimi daha iyi yapmak için uğraşacağım" ifadelerini kullandı.

Emre Mor son olarak, 'ye olan eski takım arkadaşı Mbaye Diagne ile ilgili ise "Çok iyi bir insan, umarım yeni kulübünde başarılı olur" yorumunu yaptı.

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