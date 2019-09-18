18 Eylül 2019, Çarşamba

GALATASARAY

Club Brugge maçında gözler Diagne’de olacak

Brugge maçında gözler Diagne’de olacak
GALATASARAY
Giriş Tarihi: 18.09.2019

, karşısında kazanarak grup maçlarına galibiyet ile başlamak isterken, gözler kiralık verilen Diagne'de olacak.

Senegalli futbolcunun, sarı-kırmızılı takıma rakip olabilmek için Anderlecht'le yaptığı anlaşmayı iptal edip Brugge'a gittiği ifade edilmişti. karşısında kendisini ispatlamak isteyen Diagne'nin bugün maça yedek başlaması bekleniyor.

DELİ'Yİ AŞMAK ZOR OLACAK!

Bugünkü karşılaşma öncesi 'de Simon Deli formuyla dikkat çekiyor. Sezonun ilk 6 maçında 4 galibiyet, 2 beraberlik alan ve 14 gol atmayı başaran Club Brugge, kalesinde sadece 2 gol gördü. Slavia Prag'tan yaz döneminde 2.5 milyon euro karşılığında transfer edilen 27 yaşındaki stoper takımının başarılı performansında önemli rol oynadı. Deli, Club Brugge'de 'Ayın Oyuncusu' seçilirken Hans Vanaken ikinci ve Ruud Vormer üçüncü oldu.

BELÇİKA ZAAFI

Galatasaray, Club Brugge maçı öncesinde ekipleri ile bugüne kadar 6 kez karşı karşıya geldi. Sarı-kırmızılılar bu müsabakalarda 4 kez rakiplerine mağlup olurken, 2 defa da berabere kaldı. Galibiyet alamadı.

KORKMADAN OYNAYACAĞIZ

Club Brugge'ün hocası Philippe Clement, Galatasaray karşısında galibiyeti hedeflediklerini söyledi. Daha önce üst düzey takımlara karşı neler yapabileceklerini gösterdiklerini anlatan başarılı hoca, "Bunu tekrarlamak için sabırsızlanıyoruz" diye konuştu. Galatasaray takımının kaliteli oyunculardan oluştuğuna dikkati çeken Clement, oyuncularına her maça korkmadan ve dirençle çıkmaları gerektiğini söylediğini aktardı. Diagne içinse, "Antrenmanda onu izledim, istekli olduğunu gördüm" dedi.
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