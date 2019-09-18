18 Eylül 2019, Çarşamba
BİZE ULAŞIN
DELİ'Yİ AŞMAK ZOR OLACAK!
Bugünkü karşılaşma öncesi Club Brugge'de Simon Deli formuyla dikkat çekiyor. Sezonun ilk 6 maçında 4 galibiyet, 2 beraberlik alan ve 14 gol atmayı başaran Club Brugge, kalesinde sadece 2 gol gördü. Slavia Prag'tan yaz döneminde 2.5 milyon euro karşılığında transfer edilen 27 yaşındaki stoper takımının başarılı performansında önemli rol oynadı. Deli, Club Brugge'de 'Ayın Oyuncusu' seçilirken Hans Vanaken ikinci ve Ruud Vormer üçüncü oldu.
BELÇİKA ZAAFI
Galatasaray, Club Brugge maçı öncesinde Belçika ekipleri ile bugüne kadar 6 kez karşı karşıya geldi. Sarı-kırmızılılar bu müsabakalarda 4 kez rakiplerine mağlup olurken, 2 defa da berabere kaldı. Galibiyet alamadı.
KORKMADAN OYNAYACAĞIZ
Club Brugge'ün hocası Philippe Clement, Galatasaray karşısında galibiyeti hedeflediklerini söyledi. Daha önce üst düzey takımlara karşı neler yapabileceklerini gösterdiklerini anlatan başarılı hoca, "Bunu tekrarlamak için sabırsızlanıyoruz" diye konuştu. Galatasaray takımının kaliteli oyunculardan oluştuğuna dikkati çeken Clement, oyuncularına her maça korkmadan ve dirençle çıkmaları gerektiğini söylediğini aktardı. Diagne içinse, "Antrenmanda onu izledim, istekli olduğunu gördüm" dedi.
Club Brugge maçında gözler Diagne’de olacak
Giriş Tarihi: 18.09.2019
Galatasaray, Club Brugge karşısında kazanarak grup maçlarına galibiyet ile başlamak isterken, gözler kiralık verilen Diagne'de olacak.
Senegalli futbolcunun, sarı-kırmızılı takıma rakip olabilmek için Anderlecht'le yaptığı anlaşmayı iptal edip Brugge'a gittiği ifade edilmişti. Galatasaray karşısında kendisini ispatlamak isteyen Diagne'nin bugün maça yedek başlaması bekleniyor.
DELİ'Yİ AŞMAK ZOR OLACAK!
Bugünkü karşılaşma öncesi Club Brugge'de Simon Deli formuyla dikkat çekiyor. Sezonun ilk 6 maçında 4 galibiyet, 2 beraberlik alan ve 14 gol atmayı başaran Club Brugge, kalesinde sadece 2 gol gördü. Slavia Prag'tan yaz döneminde 2.5 milyon euro karşılığında transfer edilen 27 yaşındaki stoper takımının başarılı performansında önemli rol oynadı. Deli, Club Brugge'de 'Ayın Oyuncusu' seçilirken Hans Vanaken ikinci ve Ruud Vormer üçüncü oldu.
BELÇİKA ZAAFI
Galatasaray, Club Brugge maçı öncesinde Belçika ekipleri ile bugüne kadar 6 kez karşı karşıya geldi. Sarı-kırmızılılar bu müsabakalarda 4 kez rakiplerine mağlup olurken, 2 defa da berabere kaldı. Galibiyet alamadı.
KORKMADAN OYNAYACAĞIZ
Club Brugge'ün hocası Philippe Clement, Galatasaray karşısında galibiyeti hedeflediklerini söyledi. Daha önce üst düzey takımlara karşı neler yapabileceklerini gösterdiklerini anlatan başarılı hoca, "Bunu tekrarlamak için sabırsızlanıyoruz" diye konuştu. Galatasaray takımının kaliteli oyunculardan oluştuğuna dikkati çeken Clement, oyuncularına her maça korkmadan ve dirençle çıkmaları gerektiğini söylediğini aktardı. Diagne içinse, "Antrenmanda onu izledim, istekli olduğunu gördüm" dedi.
YORUMLAR
kalan karakter 1000
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan ASPOR veya aspor.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
GALATASARAY HABERLERİ
Daha Fazla Gör
- Fenerbahçe için flaş transfer iddiası! Buffon...
- Transfer savaşı! G.Saray ve Başakşehir o ismin peşinde
- Fenerbahçe'de transfer atağı! 2 yıldız birden...
- Galatasaray'da derbi öncesi şok! Fenerbahçe...
- MAÇ SONUCU l Türkiye 4-0 Moldova GOLLERİ İZLE | Türkiye 4-0 Moldova GENİŞ ÖZET
- Başkan Erdoğan: Allah nazardan saklasın
- Alexandra Stan, Fenerbahçe'ye destek verdi!
- Şener Özbayraklı Galatasaray'a imzayı attı
- Fatih Terim'den Ömer Toprak'a veto
- Pato'nun menajeri Galatasaray'a haber gönderdi: "Gelmeye hazır!"