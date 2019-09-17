17 Eylül 2019, Salı

GALATASARAY

Galatasaray, Club Brugge maçına hazır

Galatasaray Club Brugge maçına hazır
GALATASARAY
Giriş Tarihi: 17.09.2019

, Şampiyonlar Ligi A Grubu birinci haftasında yarın temsilcisi ile yapacağı maçın hazırlıklarını tamamladı.

Jan Breydelstadion'da teknik direktör yönetiminde ilk 15 dakikası basına açık gerçekleştirilen antrenmanda, futbolcular ısınma hareketlerinin ardından pas çalışması yaptı.

Antrenman daha sonra basına kapalı devam etti.





YORUMLAR

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan ASPOR veya aspor.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

GALATASARAY HABERLERİ
Fatih Terim İtalyanca döktürdü! İşte o anlar... Fatih Terim İtalyanca döktürdü! İşte o anlar...
Fatih Terim: Şampiyonlar Ligi müziğini özledim Fatih Terim: Şampiyonlar Ligi müziğini özledim
Club Brugge'den Diagne açıklaması Club Brugge'den Diagne açıklaması
BİZE ULAŞIN
Daha Fazla Gör