17 Eylül 2019, Salı
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Antrenman daha sonra basına kapalı devam etti.
Galatasaray, Club Brugge maçına hazır
Giriş Tarihi: 17.09.2019
Galatasaray, UEFA Şampiyonlar Ligi A Grubu birinci haftasında yarın Belçika temsilcisi Club Brugge ile yapacağı maçın hazırlıklarını tamamladı.
Jan Breydelstadion'da teknik direktör Fatih Terim yönetiminde ilk 15 dakikası basına açık gerçekleştirilen antrenmanda, futbolcular ısınma hareketlerinin ardından pas çalışması yaptı.
Antrenman daha sonra basına kapalı devam etti.
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