17 Eylül 2019, Salı

GALATASARAY

Yeni 10 numara Lemina

Yeni 10 numara Lemina
GALATASARAY
Giriş Tarihi: 17.09.2019

’ın bu sezonki üç flaş transferi Lemina, ve Nzonzi orta sahada ilk kez birlikte görev yapacak. Güncel Transfermarkt değeri 63 milyon euro olan 3 oyuncunun, birlikte nasıl bir performans ortaya koyacağı merak konusu... Özellikle Konya maçında kırmızı kart gören ve performansı eleştiri konusu olan Seri’nin kalitesini Şampiyonlar Ligi’nde ortaya koyması bekleniyor.

Teknik Direktörü , ile yatıp kalkıyor. İlk maçtan mutlaka galibiyet çıkartarak moralli bir başlangıç yapmak isteyen tecrübeli çalıştırıcıyı en çok maçında çenesi kırılan düşündürüyor. Terim, doktorların 'maske ile oynayabilir' önerisine karşın Faslı yıldızı riske etmek istemiyor. Bu nedenle arayışa giren Galatasaray'ın hocası, yeni Lemina üzerinde karar kıldı.

KANATLAR DEĞİŞMEDİ

Gabonlu futbolcunun, Kasımpaşa karşısında özellikle hücumda ortaya koyduğu performansı beğenen Fatih Terim, orta sahada oyun kurma görevini Lemina'ya verecek. Ön libero da ise Nzonzi ile görev yapacak. Kasımpaşa maçında karnını tutarak 30. dakikada oyundan çıkan Lemina'nın kendisini toparladığı ve oynamasına engel bir durumun olmadığı ifade edildi. Club Brugge karşısında kanatlarda ise Feghouli ve Babel forma giyecek.

SAVUNMAYA AYAR

Geçtiğimiz sezon kazanılan şampiyonlukta önemli payı bulunan savunmanın iki önemli ismi Luyindama ve Marcao'ya Club Brugge maçı öncesi uyarı geldi. Fatih Terim'in iki oyuncu ile özel olarak görüştüğü ve Şampiyonlar Ligi grup maçları öncesinde hatalarını ve yapmaları gerekenleri anlattığı öğrenildi.
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