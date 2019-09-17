17 Eylül 2019, Salı
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Galatasaray'da teknik direktör Fatih Terim, öğrencilerini Şampiyonlar Ligi'ndeki kritik Brugge maçına motive ediyor. İmparator "Hep birlikte bu kulübe 100. Avrupa Kupası galibiyetini kazandırmanın eşiğindeyiz. Brugge'ü yenerek hem bu hedefe ulaşmak hem de Şampiyonlar Ligi'nde iyi bir başlangıç yapabiliriz" dedi. Cimbom, 15 kez katıldığı Devler Ligi'nde 28 kez kazandı. Geçen sezon sadece 1 galibiyet alabilmişti.
110 MAÇLA HEPSİNİ GEÇTİ
Galatasaray, UEFA Şampiyonlar Ligi'nin 'gedikli' takımlarından biri. Sarı-kırmızılılar bu platformda tam 110 karşılaşmaya çıktı. Beşiktaş (44), Fenerbahçe (40), Bursaspor (6), Trabzonspor (6) defa oynadılar. Cimbom bu dört rakibinin toplamından 14 maç fazla Şampiyonlar Ligi'nde boy gösterdi.
G.SARAY VE F.BAHÇE ÇEYREK FİNAL OYNADI
Türk takımlarının şu ana kadarki en büyük başarısı çeyrek final oldu. Galatasaray, 2000-01 ve 2012-2013 sezonlarında, Fenerbahçe ise 2007-08'de çeyrek final oynama başarısı gösterdi.
GALATASARAY EN YAŞLI 4. TAKIM
Şampiyonlar Ligi'nde mücadele verecek olan 32 takımın yaş ortalamalarına bakıldığında Galatasaray 4. sırada yer alıyor. Sarı-kırmızılılar 27.9 yaş ortalamasıyla geçen sezonun şampiyonu Liverpool ile aynı basamakta.
30 MİLYON EURO HARCADI
Cimbom'un akibi Brugge transfer döneminde bir hayli hareketliydi. Forvet Wesley'yi 25 milyon euro'ya, ön liberosu Nakamba'yı da 25 milyon euro'ya Aston Villa'ya satan Brugge, sol kanadı Danjuma'yı 18 milyon euro'ya Bournemouth'a gönderdi. Denswill de 6 milyon euro'ya Bologna'nın yolunu tuttu. Transfere 30 milyon euro harcayan Belçika ekibi Spezia'nın forveti Okereke'yi 8 milyon euro'ya aldı. Kalesini de 7 milyon euro'luk transferle Mignolet'yi transfer ederek güçlendirdi. Yaz transfer döneminde 30 milyon euro harcayan Brugge'ün alodığı son isim kiralık gelen Mbaye Diagne oldu.
Cimbom 100 peşinde
Giriş Tarihi: 17.09.2019
Galatasaray, Avrupa Kupaları’nda bugüne kadar 279 maçta 99 galibiyet aldı. Fatih Terim ve öğrencileri Belçika deplasmanında 100. zaferi kazanmak için ant içti. Tek hedef 3 puanı almak.
Cimbom, kurucusu Ali Sami Yen'in açtığı "Hedefimiz Türk olmayan takımları yenmek" yolunda ilerlemek için bir kez daha yelken açtı. Galatasaray'ın Şampiyonlar Ligi macerası yarın oynanacak Brugge karşılaşmasıyla start alıyor. Bugüne kadar Avrupa Kupaları'nda 279 karşılaşmada 99 galibiyeti bulunan Aslan, 'dalya' demek için Belçika deplasmanında galibiyet kovalayacak. Cimbom, 73 kez berabere kalırken, 107 defa da yenildi.
Galatasaray'da teknik direktör Fatih Terim, öğrencilerini Şampiyonlar Ligi'ndeki kritik Brugge maçına motive ediyor. İmparator "Hep birlikte bu kulübe 100. Avrupa Kupası galibiyetini kazandırmanın eşiğindeyiz. Brugge'ü yenerek hem bu hedefe ulaşmak hem de Şampiyonlar Ligi'nde iyi bir başlangıç yapabiliriz" dedi. Cimbom, 15 kez katıldığı Devler Ligi'nde 28 kez kazandı. Geçen sezon sadece 1 galibiyet alabilmişti.
110 MAÇLA HEPSİNİ GEÇTİ
Galatasaray, UEFA Şampiyonlar Ligi'nin 'gedikli' takımlarından biri. Sarı-kırmızılılar bu platformda tam 110 karşılaşmaya çıktı. Beşiktaş (44), Fenerbahçe (40), Bursaspor (6), Trabzonspor (6) defa oynadılar. Cimbom bu dört rakibinin toplamından 14 maç fazla Şampiyonlar Ligi'nde boy gösterdi.
G.SARAY VE F.BAHÇE ÇEYREK FİNAL OYNADI
Türk takımlarının şu ana kadarki en büyük başarısı çeyrek final oldu. Galatasaray, 2000-01 ve 2012-2013 sezonlarında, Fenerbahçe ise 2007-08'de çeyrek final oynama başarısı gösterdi.
GALATASARAY EN YAŞLI 4. TAKIM
Şampiyonlar Ligi'nde mücadele verecek olan 32 takımın yaş ortalamalarına bakıldığında Galatasaray 4. sırada yer alıyor. Sarı-kırmızılılar 27.9 yaş ortalamasıyla geçen sezonun şampiyonu Liverpool ile aynı basamakta.
30 MİLYON EURO HARCADI
Cimbom'un akibi Brugge transfer döneminde bir hayli hareketliydi. Forvet Wesley'yi 25 milyon euro'ya, ön liberosu Nakamba'yı da 25 milyon euro'ya Aston Villa'ya satan Brugge, sol kanadı Danjuma'yı 18 milyon euro'ya Bournemouth'a gönderdi. Denswill de 6 milyon euro'ya Bologna'nın yolunu tuttu. Transfere 30 milyon euro harcayan Belçika ekibi Spezia'nın forveti Okereke'yi 8 milyon euro'ya aldı. Kalesini de 7 milyon euro'luk transferle Mignolet'yi transfer ederek güçlendirdi. Yaz transfer döneminde 30 milyon euro harcayan Brugge'ün alodığı son isim kiralık gelen Mbaye Diagne oldu.
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