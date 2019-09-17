17 Eylül 2019, Salı

GALATASARAY

Cimbom 100 peşinde

Cimbom 100 peşinde
GALATASARAY
Giriş Tarihi: 17.09.2019

, ’nda bugüne kadar 279 maçta 99 galibiyet aldı. ve öğrencileri deplasmanında 100. zaferi kazanmak için ant içti. Tek hedef 3 puanı almak.

, kurucusu 'in açtığı "Hedefimiz Türk olmayan takımları yenmek" yolunda ilerlemek için bir kez daha yelken açtı. 'ın Şampiyonlar Ligi macerası yarın oynanacak Brugge karşılaşmasıyla start alıyor. Bugüne kadar 'nda 279 karşılaşmada 99 galibiyeti bulunan Aslan, 'dalya' demek için deplasmanında galibiyet kovalayacak. Cimbom, 73 kez berabere kalırken, 107 defa da yenildi.

Galatasaray'da teknik direktör , öğrencilerini Şampiyonlar Ligi'ndeki kritik Brugge maçına motive ediyor. İmparator "Hep birlikte bu kulübe 100. galibiyetini kazandırmanın eşiğindeyiz. Brugge'ü yenerek hem bu hedefe ulaşmak hem de Şampiyonlar Ligi'nde iyi bir başlangıç yapabiliriz" dedi. Cimbom, 15 kez katıldığı Devler Ligi'nde 28 kez kazandı. Geçen sezon sadece 1 galibiyet alabilmişti.

110 MAÇLA HEPSİNİ GEÇTİ

Galatasaray, Şampiyonlar Ligi'nin 'gedikli' takımlarından biri. Sarı-kırmızılılar bu platformda tam 110 karşılaşmaya çıktı. (44), (40), (6), (6) defa oynadılar. Cimbom bu dört rakibinin toplamından 14 maç fazla Şampiyonlar Ligi'nde boy gösterdi.

G.SARAY VE F.BAHÇE ÇEYREK FİNAL OYNADI

Türk takımlarının şu ana kadarki en büyük başarısı oldu. Galatasaray, 2000-01 ve 2012-2013 sezonlarında, Fenerbahçe ise 2007-08'de çeyrek final oynama başarısı gösterdi.

GALATASARAY EN YAŞLI 4. TAKIM

Şampiyonlar Ligi'nde mücadele verecek olan 32 takımın yaş ortalamalarına bakıldığında Galatasaray 4. sırada yer alıyor. Sarı-kırmızılılar 27.9 yaş ortalamasıyla geçen sezonun şampiyonu ile aynı basamakta.

30 MİLYON EURO HARCADI

Cimbom'un akibi Brugge döneminde bir hayli hareketliydi. Forvet Wesley'yi 25 milyon euro'ya, ön liberosu Nakamba'yı da 25 milyon euro'ya 'ya satan Brugge, sol kanadı Danjuma'yı 18 milyon euro'ya Bournemouth'a gönderdi. Denswill de 6 milyon euro'ya Bologna'nın yolunu tuttu. Transfere 30 milyon euro harcayan Belçika ekibi Spezia'nın forveti Okereke'yi 8 milyon euro'ya aldı. Kalesini de 7 milyon euro'luk transferle Mignolet'yi transfer ederek güçlendirdi. Yaz transfer döneminde 30 milyon euro harcayan Brugge'ün alodığı son isim kiralık gelen Mbaye Diagne oldu.
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