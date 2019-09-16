16 Eylül 2019, Pazartesi

GALATASARAY

Galatasaray'ın 3. forması satışa çıktı

Galatasaray'ın 3. forması satışa çıktı
GALATASARAY
Güncelleme Tarihi: 16.09.2019 Giriş Tarihi: 16.09.2019

Kulübü, 2019-2020 sezonunda giyeceği formayı tanıttı. Sarı-kırmızılı takım sosyal medya hesabından alternatif formanın satışa çıkarıldığını duyurdu.

, sezonun 3. formasını tanıttı. Sarı-kırmızılı takım yeni sezonda kullanacağı alternatif formasını 'AslanKükre' etiketi ile sosyal medya hesabından satışa çıkarıldığını açıkladı.



İşte Galatasaray'ın yeni sezon alternatif formasının tanıtım videosu...

Galatasaray alternatif formasını tanıttı
İşte takımların 2019-20 sezonu formaları İŞTE TAKIMLARIN 2019-20 SEZONU FORMALARI

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