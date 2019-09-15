15 Eylül 2019, Pazar

GALATASARAY

Adem Büyük ‘Bekle bizi Brugge’

Adem Büyük ‘Bekle bizi Brugge’
GALATASARAY
Giriş Tarihi: 15.09.2019

Yeni transferlerden , maçı öncesi umut saçtı. Belçika deplasmanından mutlu bir şekilde dönmek istediklerini belirten 32 yaşındaki futbolcu, "İlk maçlar önemlidir, kolay maç yok. Onları yenecek güce ve kadroya sahibiz" dedi.

Yeni transferlerden , maçı öncesi umut saçtı. Belçika deplasmanından mutlu bir şekilde dönmek istediklerini belirten 32 yaşındaki futbolcu, "İlk maçlar önemlidir, kolay maç yok. Onları yenecek güce ve kadroya sahibiz" dedi. Başkan Mustafa Cengiz'in Milli Takım'da Galatasaraylı oyuncu bulundurulması yönündeki sözleriyle ilgili de yorum yapan Adem, "Başkanıma teşekkür ederim. En iyi şekilde görmüş diye düşünüyorum. Bu şekilde devam edersek çağırmak için mecbur kalabilirler" diye konuştu.

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