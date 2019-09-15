Adem Büyük ‘Bekle bizi Brugge’

Yeni transferlerden Adem Büyük, Club Brugge maçı öncesi umut saçtı. Belçika deplasmanından mutlu bir şekilde dönmek istediklerini belirten 32 yaşındaki futbolcu, "İlk maçlar önemlidir, kolay maç yok. Onları yenecek güce ve kadroya sahibiz" dedi.

Yeni transferlerden Adem Büyük, Club Brugge maçı öncesi umut saçtı. Belçika deplasmanından mutlu bir şekilde dönmek istediklerini belirten 32 yaşındaki futbolcu, "İlk maçlar önemlidir, kolay maç yok. Onları yenecek güce ve kadroya sahibiz" dedi. Başkan Mustafa Cengiz'in Milli Takım'da Galatasaraylı oyuncu bulundurulması yönündeki sözleriyle ilgili de yorum yapan Adem, "Başkanıma teşekkür ederim. En iyi şekilde görmüş diye düşünüyorum. Bu şekilde devam edersek çağırmak için mecbur kalabilirler" diye konuştu.