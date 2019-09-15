15 Eylül 2019, Pazar
BİZE ULAŞIN
Adem Büyük ‘Bekle bizi Brugge’
Giriş Tarihi: 15.09.2019
Yeni transferlerden Adem Büyük, Club Brugge maçı öncesi umut saçtı. Belçika deplasmanından mutlu bir şekilde dönmek istediklerini belirten 32 yaşındaki futbolcu, "İlk maçlar önemlidir, kolay maç yok. Onları yenecek güce ve kadroya sahibiz" dedi.
Yeni transferlerden Adem Büyük, Club Brugge maçı öncesi umut saçtı. Belçika deplasmanından mutlu bir şekilde dönmek istediklerini belirten 32 yaşındaki futbolcu, "İlk maçlar önemlidir, kolay maç yok. Onları yenecek güce ve kadroya sahibiz" dedi. Başkan Mustafa Cengiz'in Milli Takım'da Galatasaraylı oyuncu bulundurulması yönündeki sözleriyle ilgili de yorum yapan Adem, "Başkanıma teşekkür ederim. En iyi şekilde görmüş diye düşünüyorum. Bu şekilde devam edersek çağırmak için mecbur kalabilirler" diye konuştu.
YORUMLAR
kalan karakter 1000
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan ASPOR veya aspor.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
GALATASARAY HABERLERİ
Daha Fazla Gör
- Fenerbahçe için flaş transfer iddiası! Buffon...
- Transfer savaşı! G.Saray ve Başakşehir o ismin peşinde
- Fenerbahçe'de transfer atağı! 2 yıldız birden...
- Galatasaray'da derbi öncesi şok! Fenerbahçe...
- MAÇ SONUCU l Türkiye 4-0 Moldova GOLLERİ İZLE | Türkiye 4-0 Moldova GENİŞ ÖZET
- Başkan Erdoğan: Allah nazardan saklasın
- Alexandra Stan, Fenerbahçe'ye destek verdi!
- Şener Özbayraklı Galatasaray'a imzayı attı
- Fatih Terim'den Ömer Toprak'a veto
- Pato'nun menajeri Galatasaray'a haber gönderdi: "Gelmeye hazır!"