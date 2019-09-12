12 Eylül 2019, Perşembe

GALATASARAY

Metin Oktay yarın anılacak

Metin Oktay yarın anılacak
GALATASARAY
Giriş Tarihi: 12.09.2019

Türk futbolu ve 'ın unutulmaz oyuncularından "Taçsız Kral" lakaplı , vefatının 28. yıl dönümünde yarın anılacak.

Sarı-kırmızılı kulüpten yapılan açıklamaya göre, 'ın 'ndaki Kozlu Mezarlığı'ndaki kabri başında gerçekleştirilecek anma töreni saat 11.00'de başlayacak.

Anma törenine, kulüp başkanı , yönetim kurulu üyeleri ve divan kurulu üyeleri katılacak.

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