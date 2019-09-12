12 Eylül 2019, Perşembe
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Metin Oktay yarın anılacak
Giriş Tarihi: 12.09.2019
Türk futbolu ve Galatasaray'ın unutulmaz oyuncularından "Taçsız Kral" lakaplı Metin Oktay, vefatının 28. yıl dönümünde yarın anılacak.
Sarı-kırmızılı kulüpten yapılan açıklamaya göre, Metin Oktay'ın Zeytinburnu'ndaki Kozlu Mezarlığı'ndaki kabri başında gerçekleştirilecek anma töreni saat 11.00'de başlayacak.
Anma törenine, kulüp başkanı Mustafa Cengiz, yönetim kurulu üyeleri ve divan kurulu üyeleri katılacak.
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