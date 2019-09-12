Galatasaray Metin Oktay'ı andı

Galatasaray Kulübü, efsane futbolcusu Metin Oktay'ın vefatının 28. yıl dönümü nedeniyle anma mesajı yayınladı.

Sarı-kırmızılı kulübün, Taçsız Kral'ın vefatının 28. yıl dönümü ile ilgili yayınladığı mesajda, "O bir futbolcudan çok daha fazlası, beyefendi kişiliği ve sportmenliğiyle bir döneme damgasını vurmuş bir simgeydi. Türk futbolunun ve Galatasaray'ın unutulmaz golcüsü, büyük efsanesi Taçsız Kral Metin Oktay'ı vefatının 28. yıl dönümünde sevgi, saygı ve rahmetle anıyoruz" denildi.





