13 Eylül 2019, Cuma

GALATASARAY

Galatasaray Metin Oktay'ı andı

Galatasaray Metin Oktay'ı andı
GALATASARAY
Giriş Tarihi: 13.09.2019

Kulübü, efsane futbolcusu 'ın vefatının 28. yıl dönümü nedeniyle anma mesajı yayınladı.

Sarı-kırmızılı kulübün, 'ın vefatının 28. yıl dönümü ile ilgili yayınladığı mesajda, "O bir futbolcudan çok daha fazlası, beyefendi kişiliği ve sportmenliğiyle bir döneme damgasını vurmuş bir simgeydi. Türk futbolunun ve 'ın unutulmaz golcüsü, büyük efsanesi Taçsız Kral 'ı vefatının 28. yıl dönümünde sevgi, saygı ve rahmetle anıyoruz" denildi.


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