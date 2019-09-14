Galatasaray'da Belhanda ameliyat oldu!
Galatasaray Kulübü'nden yapılan açıklamaya göre, Süper Lig'in 4. haftasında Kasımpaşa ile oynanan müsabakanın 90. dakikasında çenesine aldığı darbe sonrası kırık şüphesiyle hastaneye kaldırılan Belhanda'nın tetkiklerinde çene sol taraf mandibula kemiğinde ve çene sağ taraf ön bölgede olmak üzere iki kırık tespit edildi.
Galatasaray'ın Faslı yıldızı Belhanda maçta çene kemiğine darbe almış fakat karşılaşmaya geri dönerek maçı bitirmişti. Karşılaşmanın ardından yapılan muayenede çene kemiğinde kırık tespit edilen yıldız isim bugün ameliyat edildi.
Sarı kırmızılı kulübün resmi internet sitesinden Belhanda'nın son durumuyla ilgili yayınlanan açıklamada şu ifadeler kullanıldı:
Süper Lig'de Kasımpaşa ile oynanan maçın 90. dakikasında çenesine aldığı darbe sonrası ilk müdahalesi saha içinde yapılan ve kırık şüphesiyle maçın ardından sponsor hastanemiz Liv Hospital'a kaldırılan oyuncumuz Younes Belhanda'nın yapılan tetkiklerinde çene sol taraf mandibula kemiğinde ve çene sağ taraf ön bölgede olmak üzere iki kırık tespit edilmiştir.
Oyuncumuz, Plastik ve Rekonstrüktif Cerrahi Kliniği doktorlarından Doç. Dr. Zeynep Sevim başkanlığında bugün sabah erken saatlerde başarılı bir operasyon geçirmiştir.
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