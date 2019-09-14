14 Eylül 2019, Cumartesi

GALATASARAY

Dragana Stankovic Galatasaray'da

Dragana Stankovic Galatasaray'da
GALATASARAY
Giriş Tarihi: 14.09.2019

, son olarak Polonya ekibi kulübünde forma giyen Sırp pivot oyuncusu Dragana Stankovic'i kadrosuna kattığını açıkladı.

, Sırp pivot oyuncusu Dragana Stankovic'i kadrosuna kattığını açıkladı.

Yeni sezon öncesi transfer çalışmalarına devam eden Galatasaray, bir oyuncuyu daha kadrosuna ekledi. Son olarak Polonya ekibi forması giyen Dragana Stankovic, önümüzdeki sene sarı-kırmızılı takım için mücadele edecek.

Dragana Stankovic en son bu yaz düzenlenen 2019 Avrupa Basketbol Şampiyonası'nda Sırbistan formasını giyerken, turnuvayı 5.0 sayı, 2.8 ribaund ve 1.0 asist ortalamalarıyla tamamladı.



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