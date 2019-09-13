13 Eylül 2019, Cuma

GALATASARAY

Metin Oktay unutulmadı

Metin Oktay unutulmadı
GALATASARAY
Giriş Tarihi: 13.09.2019

Galatasaraylı taraftarlar, efsane futbolcularından Taçsız Kral lakaplı ’ın ölüm yıl dönümünde tribünlere pankartlar asıp, tezahüratlarda bulundu. Ayrıca sarı-kırmızılıların golünden sonra da Metin Oktay'ın ismi anons edildi.

Türk futbolu ve 'ın unutulmaz futbolcularından Taçsız Kral lakaplı , vefatının 28. yıl dönümünde unutulmadı. ile Stadyumu'nda oynanan karşılaşmada Galatasaraylı taraftarlar, 'Taçsız kral Metin Oktay tek aşkıydı Galatasaray, senin gibi Cimbomluyu unutur mu bu taraftar?' ve 'Seni sevenleri bir kez üzdün! 13.09.1991'pankartları astı.

Taraftar ayrıca Metin Oktay için tezahüratlarda bulundu.

Öte yandan stattaki skorboardlardan Metin Oktay'ın eski görüntüleri yayınlandı.

Galatasaray'ın attığı golden sonra da Metin Oktay adı anons edildi.

Falcao'nun golünde Metin Oktay anonsu

YORUMLAR

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan ASPOR veya aspor.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

GALATASARAY HABERLERİ
Falcao'nun gol sevincinde dikkat çeken detay! Falcao'nun gol sevincinde dikkat çeken detay!
Fatih Terim maçı locadan takip etti Fatih Terim maçı locadan takip etti
Erman Toroğlu'ndan Falcao yorumu Erman Toroğlu'ndan Falcao yorumu
BİZE ULAŞIN
Daha Fazla Gör