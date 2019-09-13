Metin Oktay unutulmadı
Galatasaraylı taraftarlar, efsane futbolcularından Taçsız Kral lakaplı Metin Oktay’ın ölüm yıl dönümünde tribünlere pankartlar asıp, tezahüratlarda bulundu. Ayrıca sarı-kırmızılıların golünden sonra da Metin Oktay'ın ismi anons edildi.
Türk futbolu ve Galatasaray'ın unutulmaz futbolcularından Taçsız Kral lakaplı Metin Oktay, vefatının 28. yıl dönümünde unutulmadı. Kasımpaşa ile Türk Telekom Stadyumu'nda oynanan karşılaşmada Galatasaraylı taraftarlar, 'Taçsız kral Metin Oktay tek aşkıydı Galatasaray, senin gibi Cimbomluyu unutur mu bu taraftar?' ve 'Seni sevenleri bir kez üzdün! 13.09.1991'pankartları astı.
Taraftar ayrıca Metin Oktay için tezahüratlarda bulundu.
Öte yandan stattaki skorboardlardan Metin Oktay'ın eski görüntüleri yayınlandı.
Galatasaray'ın attığı golden sonra da Metin Oktay adı anons edildi.
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