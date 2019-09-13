13 Eylül 2019, Cuma

GALATASARAY

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'dan Metin Oktay mesajı

Başkan Erdoğan'dan Metin Oktay mesajı
GALATASARAY
Güncelleme Tarihi: 13.09.2019 Giriş Tarihi: 13.09.2019

, bugün vefatının 28. yıldönümü olan efsanesi için sosyal medya hesabından paylaşımda bulundu.

, için özel hazırlanan bir görselle birlikte ve A Milli Takım'ımızın unutulmaz ismi Metin Oktay için "Türk futbolunun, Milli Takımımızın ve Galatasaray'ın efsanevi ismi "Taçsız Kral" Metin Oktay'ı vefatının 28. yıl dönümünde rahmetle anıyorum" mesajını paylaştı.

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