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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'dan Metin Oktay mesajı
Güncelleme Tarihi: 13.09.2019 Giriş Tarihi: 13.09.2019
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, bugün vefatının 28. yıldönümü olan Galatasaray efsanesi Metin Oktay için sosyal medya hesabından paylaşımda bulundu.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Metin Oktay için özel hazırlanan bir görselle birlikte Galatasaray ve A Milli Takım'ımızın unutulmaz ismi Metin Oktay için "Türk futbolunun, Milli Takımımızın ve Galatasaray'ın efsanevi ismi "Taçsız Kral" Metin Oktay'ı vefatının 28. yıl dönümünde rahmetle anıyorum" mesajını paylaştı.
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