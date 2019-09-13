Galatasaraylı taraftarlardan Fatih Terim'e büyük destek

Süper Lig'in 4'üncü haftasında Galatasaray, lige verilen milli ara sonrası taraftarıyla buluştu. Zorlu karşılaşmaya Galatasaray; Muslera, Mariano, Luyindama, Marcao, Nagatomo, Nzonzi, Feghouli, Lemina, Babel, Belhanda, Falcao ilk 11'i ile başladı. Sarı kırmızılılarda Konya maçında kırmızı kart gören Seri ve Kayserispor maçında kırmızı kart gören Emre Mor takımdaki yerini alamadı. Yeni transfer Andone ise İngiltere'de Brighton formasıyla gördüğü kırmızı kartın cezasını çekecek. Konuk ekip Kasımpaşa ise karşılaşmaya Fatih Öztürk, Hafez, Ben Youssef, Veysel Sarı, Popov, Khalili, Aytaç Kara, İlhan Depe, Hajrodinovic, Quaresma, Thiam ilk 11'i ile başladı.

FALCAO İLK MAÇINA ÇIKTI

Galatasaray'da yeni transferler Lemina ve Falcao, sarı kırmızılı formayla ilk maçlarına çıktılar. Tribünleri dolduran taraftarlar özellikle Falcao'ya büyük sevgi gösterdi. Sarı kırmızılı taraftarlar Falcao'yu tribüne çağırdı ve sık sık yıldız oyuncu lehine tezahüratlarda bulundu.

FATİH TERİM TRİBÜNDE

Galatasaray'da PFDK tarafından 3 maç ceza verilen teknik direktör Fatih Terim, karşılaşmayı tribünden takip etti. Sarı kırmızılılarda antrenörler Ümit Davala ve Hasan Şaş da cezaları nedeniyle kulübedeki yerini alamadı. Galatasaray'da Levent Şahin takımın başında maça çıktı.

TFF'YE TEPKİ

Taraftarlar, son dönemde yaşanan olaylara da pankartlarla tepki gösterdi. Fatih Terim'in cezasını ve TFF'yi eleştiren taraftarlar, "Yönetimi, futbolcusu, taraftarı, Fatih Terim ayarı... Biz buradayız, durdursanıza hadi Galatasaray'ı", "Galatasaray tek, siz hepiniz", "Şampiyon olduğumuzda da basiretiniz bağlanacak", "Galatasaray'ın Galatasaraylıdan başka dostu yoktur" pankartları açtı.





SARI KIRMIZILILAR TRİBÜNLERİ DOLDURDU

Zorlu karşılaşmada takımlarını desteklemek için karşılaşmaya gelen taraftarlar, tribünlerin neredeyse tamamını doldurdu. Oyuncuların ısınması sırasında büyük coşkuyla takımlarına destek veren sarı kırmızılı taraftarlar, özellikle yeni transferlere büyük ilgi gösterdi. Öte yandan sarı kırmızılı taraftarlar, mücadelenin başında protesto olarak tezahürat yapmadı ve ayağa kalkmadı.

METİN OKTAY UNUTULMADI

Sarı kırmızılıların efsane ismi "Taçsız Kral" lakaplı Metin Oktay, ölümünün 28'inci yılında kulüp ve taraftarlarca unutulmadı. "Tek aşkıydı Galatasaray", "Senin gibi cimbomluyu unutur mu bu taraftar" gibi birçok pankart açan taraftarlar, tezahüratlarda da bulunarak efsanesini andı. Öte yandan karşılaşma öncesi ekranlardan Metin Oktay ile ilgili bir video yayınlandı.