10 Eylül 2019, Salı

GALATASARAY

Galatasaray Kasımpaşa maçının hazırlıklarını sürdürdü

Galatasaray Kasımpaşa maçının hazırlıklarını sürdürdü
GALATASARAY
Giriş Tarihi: 10.09.2019

, 'in 4. haftasında sahasında ile oynayacağı maçın hazırlıklarını Teknik Direktör yönetiminde bugün bir bölümü basın mensuplarına açık olarak yaptığı antrenmanla sürdürdü.

Teknik Direktör yönetiminde 'nde yapılan antrenmana sarı-kırmızılılar, ısınma hareketleriyle başladı. 5'e 2 top kapma çalışmalarının ardından 2'şerli iki takıma ayrılan oyuncular, dar alanda pas ve şut çalışması gerçekleştirdi. Antrenmanın basına kapalı bölümünde ise mücadelesinin taktik çalışması gerçekleştirildi.


Antrenmana Lemina, Feghouli, Andone, Babel ve Nagatomo katılmadı. Ayrıca tecrübeli çalıştırıcı Fatih Terim, Kolombiyalı golcü Falcao'nun yanı sıra Yunus Akgün, Seri ve Luyindama ile de bir süre sohbet etti.



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