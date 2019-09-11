11 Eylül 2019, Çarşamba

GALATASARAY

Fenerbahçeli Galatasaray Lisesi müdürü Vahdettin Engin istifa etti

F.Bahçeli G.Saray Lisesi müdüründen flaş karar!
GALATASARAY
Giriş Tarihi: 11.09.2019

Başkanı , Galatasaray Lisesi’ne müdür olarak atanan Üyesi Prof. Dr. ’in doğal üyelikten feragat edeceğini ve aynı zamanda Fenerbahçe Kulübü üyeliğinden istifa ettiğini açıkladı.

Lisesi'ne müdür olarak atanan Üyesi Prof. Dr. 'le ilgili olarak Galatasaray Başkanı açıklamalarda bulundu.

Galatasaray Lisesi Müdürü'nün Galatasaray Spor Kulübü'nde sembolik bir temsil durumu olduğunu söyleyen Hamamcıoğlu, "Galatasaray Lisesi Müdürü'yle ilgili polemiğin spor sayfalarında olmasını doğru bulmuyoruz. Bu atamayı önerenler, inceleyip atayanlar ve bu atamayı yapanlar, bu durumun polemik olacağını bilerek yapmışlardır. Bu tür ayrıştırmalara gelmeden birlikte ve güçlü durmamız lazım. Şu anda lisede misafir olarak bulunuyoruz.

"KENDİSİNE BİR TEKLİF GÖTÜRDÜK"

İlgili, ilgisiz herkesin demeç vermesi, 'Geldikleri gibi giderler' şeklindeki demeçler yanlıştır. Hoş olmayan bir durum olmuştur ama lise müdürümüzün de sadece eğitime konsantre olacağından emin olarak, Fenerbahçe Kulübü Üyeliği'nden istifa etmiştir. Kendisi lisemizin müdürüdür. Bununla ilgili girişimde bulunduk. Kendisini ziyaret ettik. Polemik oluşmamasına teminen kendisine bir teklif götürdük. Sizin göreviniz sadece ve sadece Galatasaray Lisesi'ni temsil etmektir.



"MÜDAHALE ETME ŞANSIMIZ YOKTUR"

Bu konuda bu kadar polemik konusu oldu. Spor sayfalarına konu oldu. Doğal üyesi olduğu Galatasaray Spor Kulübü'ne ve Divan Kurulu'na bir dilekçeyle müracaat edecek. Özel durumu ve işlerinin yoğunluğu nedeniyle, tüzüğün kendisine verdiği temsil görevini kendi idari kadrosunda Galatasaraylı olan birisine devredecek. Bizim önerimiz bu polemiğin sonlanmasıdır. 'nın yaptığı tayine müdahale etme şansımız yoktur. Dolayısıyla bu konunun çözümü bu şekilde olacaktır" ifadelerini kullandı.

YORUMLAR

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan ASPOR veya aspor.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

GALATASARAY HABERLERİ
G.Saray listeyi TFF'ye iletti! Yıldız isim kadroda yok G.Saray listeyi TFF'ye iletti! Yıldız isim kadroda yok
Fatih Terim 6 yıldır o ismi istiyormuş! Fatih Terim 6 yıldır o ismi istiyormuş!
Muriç Falcao'dan daha iyi oyuncu "Muriç Falcao'dan daha iyi oyuncu"
BİZE ULAŞIN
Daha Fazla Gör