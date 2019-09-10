Duygun Yarsuvat: Organize bir ceza

Galatasaray'ın eski başkanı Duygun Yarsuvat, Fatih Terim'in ceza alan sözlerini doğru bulduğunu ifade etti ve "Geçen yıldan itibaren bir oyun oynanıyor" diyerek Terim'e verilen cezanın haksız olduğunu söyledi.

Galatasaray Eski Başkanı Duygun Yarsuvat, "Geçen yıldan itibaren bir oyun oynanıyor" diyerek Terim'e verilen cezanın haksız olduğunu söyledi. Yarsuvat, "Fatih Terim haklı, gerçekten organize işler oluyor. Hatırlayın geçen yılı; Moskova'da Avrupa maçına çıkacaktık. Maçtan 2 saat önce 17 kulübün açıklaması geldi. Bunu yapanların kim olduğu da biliniyor: Rakip kulüp başkanları... Şimdi bu da organize bir ceza" diye konuştu.

Ceza süresinin de ayarlandığını belirten Duygun Yarsuvat, "Fatih Terim, Fenerbahçe derbisinde cezalı duruma düştü. Yardımcısı Ümit Davala'nın cezası da Fenerbahçe maçından sonra bitiyor. Hedef, Galatasaray'ı Fenerbahçe derbisinde zayıflatmak" diye konuştu. Verilen cezaların Galatasaray için bir pozitif etki yaratabileceğini kaydetti. Negatif etkileri Terim'in kendi becerisiyle ortadan kaldıracağına inandığını söyledi.

FENERBAHÇELİ MÜDÜR OLMAZ

Duygun Yarsuvat, Galatasaray Lisesi Müdürlüğü görevine Fenerbahçeli Vahdettin Engin'in atanmasını da yanlış bulduğunu söyledi. Yarsuvat, "Vahdettin Bey'in devam etmesi bir problem çıkaracaktır. Bu atama, kulübün kurucularının arzusuna da aykırıdır. Vahdettin Bey'in yapması gereken şey istifa etmektir" şeklinde konuştu.