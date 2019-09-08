08 Eylül 2019, Pazar
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Lemina görev başına
Giriş Tarihi: 08.09.2019
Falcao gibi yeni transfer Mario Lemina da Kasımpaşa karşısında yerini alacak.
Ligin ikinci haftasında gördüğü kırmızı kart sebebiyle Kayseri maçında oynayamayan Michael Seri, Kasımpaşa maçında da takımını yalnız bırakacak. Teknik heyet Seri'nin yerine orta sahada Lemina'yı görevlendirecek. Nzonzi ile birlikte Orta sahada görev yapacak.
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