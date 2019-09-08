08 Eylül 2019, Pazar

GALATASARAY

Lemina görev başına

Lemina görev başına
GALATASARAY
Giriş Tarihi: 08.09.2019

Falcao gibi yeni transfer Mario Lemina da karşısında yerini alacak.

Ligin ikinci haftasında gördüğü kırmızı kart sebebiyle maçında oynayamayan Michael Seri, maçında da takımını yalnız bırakacak. Teknik heyet Seri'nin yerine orta sahada Lemina'yı görevlendirecek. Nzonzi ile birlikte Orta sahada görev yapacak.
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