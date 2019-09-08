08 Eylül 2019, Pazar

GALATASARAY

Orman ve Koç emsal gösterilecek

Orman ve Koç emsal gösterilecek
GALATASARAY
Giriş Tarihi: 08.09.2019

G.Saray’ın itiraz dilekçesinde iki başkanın da ceza almayan sert açıklamaları da yer alacak.

'in 4 maç ceza verilmesinin ardından 'da olağanüstü hal ilan edildi. Hukuk kurulu, itiraza hazırlanırken, dosyaya eklenecek konular da belli olmaya başladı. Başkanı 'un "Kurgulanmış bir düzen var" ve Başkanı 'ın "'ye verdiğimiz süre bitti" sözleri hatırlatılarak herhangi bir ceza verilmemesine dikkat çekilmesi kararı alındı. Geçen sezon "Silahım olsa hakemi vururdum" diyen Rizespor başkanı Hasan Kartal'a 11 gün ceza çıkması da itiraz dilekçesinde yer alacak.

DERBİYE CEKETİ ÇIKACAK!

Terim'e verilen 4 maçlık cezanın kalkmaması halinde G.Saray, TT Stadı'ndaki F.Bahçe derbisine teknik direktörsüz çıkacak. Camia ise böyle bir durumda nasıl hamleler yapılması gerektiği konusunda fikir yürütüyor. Bu konuda taraftarlardan ilginç öneriler gelirken başarılı hocanın, ceketinin kulübeye konulması da gelen seçenekler arasında...
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