08 Eylül 2019, Pazar

GALATASARAY

Gözünün üstünde kaşın var!

Gözünün üstünde kaşın var!
GALATASARAY
Giriş Tarihi: 08.09.2019

'in maçından sonra söylediği, "Geçen sezon organize ama amatör bir kötülük vardı. Bu sene çok profesyonel hamleler görüyoruz" sözleri gündemin birinci maddesi haline geldi.

Özellikle Terim'in milli takımdan ayrılması ve tazminat davası açmasının ardından ile ilişkiler kopma noktasına geldi, karşılıklı yapılan sert açıklamalarla ortam gerildi. Terim ve G.Saray'ın aldığı cezalar da bu restleşmenin etkisinden bahsediliyor. TFF Başkanı , 'nın başındaki Aytaç Yüksel ve Başkanı Murat Balcı'nın F.Bahçeli olması, G.Saray ve sarı-lacivertli ekibe kesilen cezaları da gündeme getirdi. İki takım karşılaştırıldığında Cimbom'a kesilen ağır cezalar dikkat çekiyor.

İşte 3 haftada iki takıma verilen cezalar:

- , 30 faul yaparken 8 sarı ve 3 de gördü.
- Sarı-kırmızılılara toplamda 126 bin TL para cezası kesildi.
- Terim'e 4, 'ya 3, Seri'ye 2 maç ceza kesildi.
- 38 faul yaparken sadece 2 sarı kart gördü. Kırmızı kart çıkmadı.
- Fenerbahçe'ye kesilen para cezası 64 bin TL...
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