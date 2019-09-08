08 Eylül 2019, Pazar
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İşte 3 haftada iki takıma verilen cezalar:
- Galatasaray, 30 faul yaparken 8 sarı ve 3 de kırmızı kart gördü.
- Sarı-kırmızılılara toplamda 126 bin TL para cezası kesildi.
- Terim'e 4, Ümit Davala'ya 3, Seri'ye 2 maç ceza kesildi.
- Fenerbahçe 38 faul yaparken sadece 2 sarı kart gördü. Kırmızı kart çıkmadı.
- Fenerbahçe'ye kesilen para cezası 64 bin TL...
Gözünün üstünde kaşın var!
Giriş Tarihi: 08.09.2019
Fatih Terim'in Kayserispor maçından sonra söylediği, "Geçen sezon organize ama amatör bir kötülük vardı. Bu sene çok profesyonel hamleler görüyoruz" sözleri gündemin birinci maddesi haline geldi.
Özellikle Terim'in milli takımdan ayrılması ve tazminat davası açmasının ardından TFF ile ilişkiler kopma noktasına geldi, karşılıklı yapılan sert açıklamalarla ortam gerildi. Terim ve G.Saray'ın aldığı cezalar da bu restleşmenin etkisinden bahsediliyor. TFF Başkanı Nihat Özdemir, PFDK'nın başındaki Aytaç Yüksel ve Tahkim Kurulu Başkanı Murat Balcı'nın F.Bahçeli olması, G.Saray ve sarı-lacivertli ekibe kesilen cezaları da gündeme getirdi. İki takım karşılaştırıldığında Cimbom'a kesilen ağır cezalar dikkat çekiyor.
İşte 3 haftada iki takıma verilen cezalar:
- Galatasaray, 30 faul yaparken 8 sarı ve 3 de kırmızı kart gördü.
- Sarı-kırmızılılara toplamda 126 bin TL para cezası kesildi.
- Terim'e 4, Ümit Davala'ya 3, Seri'ye 2 maç ceza kesildi.
- Fenerbahçe 38 faul yaparken sadece 2 sarı kart gördü. Kırmızı kart çıkmadı.
- Fenerbahçe'ye kesilen para cezası 64 bin TL...
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