07 Eylül 2019, Cumartesi
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Feghouli: Kalmak için çok çalıştım
Giriş Tarihi: 07.09.2019
Cezayir Milli Takımı'nda bulunan Sofiane Feghouli ülkesinde yaptığı açıklamada Türkiye'ye övgü yağdırdı.
Sarı kırmızılıların Cezayirli yıldızı Feghouli'den Türkiye'ye övgüler geldi... İslamafobinin Avrupa'da Fransa başta olmak üzere yaygın olmasını eleştiren Feghouli, sarı-kırmızılılardan ayrılmanın eşiğine geldiğini fakat kalmak için elinden geleni yaptığı belirtti. 29'luk yıldız, "Türkiye gibi Müslüman bir ülkede yaşadıktan sonra ayrılamazdım" diye konuştu.
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