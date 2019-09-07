07 Eylül 2019, Cumartesi

GALATASARAY

Feghouli: Kalmak için çok çalıştım

Feghouli: Kalmak için çok çalıştım
GALATASARAY
Giriş Tarihi: 07.09.2019

Cezayir 'nda bulunan Sofiane Feghouli ülkesinde yaptığı açıklamada 'ye övgü yağdırdı.

Sarı kırmızılıların Cezayirli yıldızı Feghouli'den 'ye övgüler geldi... İslamafobinin Avrupa'da başta olmak üzere yaygın olmasını eleştiren Feghouli, sarı-kırmızılılardan ayrılmanın eşiğine geldiğini fakat kalmak için elinden geleni yaptığı belirtti. 29'luk yıldız, "Türkiye gibi Müslüman bir ülkede yaşadıktan sonra ayrılamazdım" diye konuştu.
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