07 Eylül 2019, Cumartesi
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Cimbom'da Falcao çılgınlığı
Giriş Tarihi: 07.09.2019
Falcao sonrası Store’da satışlar patladı, kombineler 41 bine çıktı. Stadın kapasitesi de 62 bine çekilecek.
Galatasaray'da Falcao çılgınlığı devam ediyor. Taraftarlar Kolombiyalı yıldızın imzasından sonra GS Store'lara akın ederek; forma, atkı ve tişörtlere adeta hücum etti. Bazı mağazalarda Falcao formaları tükenirken, acilen takviye yapılmaya başlandı. Ayrıca Falcao sonrası 41 bin kombine tükenirken, satışlar durduruldu. Yönetim, iç saha maçları için sadece 6 bin bileti piyasaya sürecek. 5 bin 500 bilet ise sponsor ve kulübe ayrıldı. Yönetim, 52 bin 500 kapasiteli Türk Telekom Stadı'nda bazı bölgelerde koltukları kaldırıp, sayıyı 62 bin 500'e çekmek için harekete geçti. Gerekli başvuruları yapan idareciler, Gençlik ve Spor Bakanlığı'ndan gelecek izin sonrası düğmeye basacak.
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