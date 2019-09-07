07 Eylül 2019, Cumartesi
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DÖRT ÖRNEK GÖSTERİLECEK
PFDK'nın Fatih Terim'e verdiği 4 maçlık cezaya hemen itiraz edilecek. Savunmada, Rize Başkanı Hasan Kartal'ın G.Saray maçı sonrası, "Silahım yanımda olsaydı hakemi (Serkan Çınar) vururdum" demesine rağmen sadece 11 gün hak mahrumiyeti almasını ve Fenerbahçe Başkanı Ali Koç'un, "Kurgulanmış düzen var" açıklamasına karşın ceza almaması belirtilecek. Ayrıca, Beşiktaş Başkanı Fikret Orman'ın, "Galatasaray'ın son iki şampiyonluğu şaibelidir" ve "(Terim'in) Açıklamalarına ceza verilmelidir. TFF'ye verdiğimiz süre bitti" ifadeleri de gösterilecek.
KARARI VERENLER FENERBAHÇELİ!
Sosyal medyada PFDK Başkanı Aytaç Yüksel ile Tahkim Kurulu Başkanı Murat Balcı'nın Fenerbahçeli olduğu ifade edildi. Çıkan haberlerde, birlikte çalıştıkları ifade edilen ikiliden Balcı'nın ayrıca Başakşehir Başkanı Göksel Gümüşdağ'ın avukatlığını da yaptığı kaydedildi. Sarı-kırmızılı taraftarlar, karar veren mercilerin takım tutmasını eleştirirken, verilen cezaların hukuka ve vicdana aykırı olduğunu dile getirdi.
32 MAÇLA REKOR KIRDI
Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim, Kayserispor maçı sonrası 4 maç ceza alarak toplamda ceza sayısını 32'ye çıkadı. Fatih Terim, Süper Lig tarihinde en çok ceza alan hoca oldu. Tecrübeli çalıştırıcı, 1998-1999, 1999-2000 ve 2003-2004'te birer, 2012-2013'te 12, geçen sezon 13 ve bu sezon 4 maç ceza aldı.
Şampiyonluk ateşi yandı!
Giriş Tarihi: 07.09.2019
Fatih Terim’e çıkan 4 maç men kararı; yönetimi, teknik heyeti, futbolcuları ve taraftarları bir bütün haline getirdi Kenetlenen futbolcular 23. şampiyonluk için yemin etti.
Son iki sezonun şampiyonu Galatasaray, sezona tutuk başlamış ve hazır gözükmemişti. Ancak Kayserispor maçında son anlarda gelen galibiyet ile Falcao ve diğer transferlerinin üstüne Fatih Terim'e verilen 4 maçlık cezanın 19.05'te açıklanması sarı-kırmızılı camiayı yeniden havaya soktu. Yönetim ve taraftarın büyük tepkisinin yanında teknik heyet ile futbolcuların ateş püskürdüğü kaydedildi. Diğer yandan Fatih Terim'in savunmasını yazılı veya sözlü kendisinin yapabileceği kaydedildi.
DÖRT ÖRNEK GÖSTERİLECEK
PFDK'nın Fatih Terim'e verdiği 4 maçlık cezaya hemen itiraz edilecek. Savunmada, Rize Başkanı Hasan Kartal'ın G.Saray maçı sonrası, "Silahım yanımda olsaydı hakemi (Serkan Çınar) vururdum" demesine rağmen sadece 11 gün hak mahrumiyeti almasını ve Fenerbahçe Başkanı Ali Koç'un, "Kurgulanmış düzen var" açıklamasına karşın ceza almaması belirtilecek. Ayrıca, Beşiktaş Başkanı Fikret Orman'ın, "Galatasaray'ın son iki şampiyonluğu şaibelidir" ve "(Terim'in) Açıklamalarına ceza verilmelidir. TFF'ye verdiğimiz süre bitti" ifadeleri de gösterilecek.
KARARI VERENLER FENERBAHÇELİ!
Sosyal medyada PFDK Başkanı Aytaç Yüksel ile Tahkim Kurulu Başkanı Murat Balcı'nın Fenerbahçeli olduğu ifade edildi. Çıkan haberlerde, birlikte çalıştıkları ifade edilen ikiliden Balcı'nın ayrıca Başakşehir Başkanı Göksel Gümüşdağ'ın avukatlığını da yaptığı kaydedildi. Sarı-kırmızılı taraftarlar, karar veren mercilerin takım tutmasını eleştirirken, verilen cezaların hukuka ve vicdana aykırı olduğunu dile getirdi.
32 MAÇLA REKOR KIRDI
Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim, Kayserispor maçı sonrası 4 maç ceza alarak toplamda ceza sayısını 32'ye çıkadı. Fatih Terim, Süper Lig tarihinde en çok ceza alan hoca oldu. Tecrübeli çalıştırıcı, 1998-1999, 1999-2000 ve 2003-2004'te birer, 2012-2013'te 12, geçen sezon 13 ve bu sezon 4 maç ceza aldı.
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