05 Eylül 2019, Perşembe
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Stat kapasitesi 62 bine çıkacak
Giriş Tarihi: 05.09.2019
Galatasaray Kulübü, yıldız transferlerle kadroda yaptığı yeniliğin yanı sıra Türk Telekom Stadyumu'nda da yeniliğe gidiyor!
Son transferlerle birlikte oluşan büyük talep üzerine Türk Telekom Stadı'nın kapasitesinin arttırılması için harekete geçildi. 52 bin kişilik stadın yeni çözümlerin devreye girmesiyle 10 bin daha artması planlanıyor.
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