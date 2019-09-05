05 Eylül 2019, Perşembe

GALATASARAY

Stat kapasitesi 62 bine çıkacak

Stat kapasitesi 62 bine çıkacak
GALATASARAY
Giriş Tarihi: 05.09.2019

Galatasaray Kulübü, yıldız transferlerle kadroda yaptığı yeniliğin yanı sıra Stadyumu'nda da yeniliğe gidiyor!

Son transferlerle birlikte oluşan büyük talep üzerine Stadı'nın kapasitesinin arttırılması için harekete geçildi. 52 bin kişilik stadın yeni çözümlerin devreye girmesiyle 10 bin daha artması planlanıyor.
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