Galatasaraylı Seri'nin cezası onandı

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Tahkim Kurulu, Galatasaraylı futbolcu Jean Michael Seri'nin 2 maçlık cezasını onadı.

TFF'nin resmi internet sitesinden yayınlanan Tahkim Kurulu kararları şu şekilde:

TFF Tahkim Kurulu 5 Eylül 2019 günlü (40) sayılı toplantısında gündemindeki dosyaları inceleyerek aşağıdaki kararları almıştır.

1. E.2019/248 - K.2019/ 307

Adana Spor Etkinlikleri ve İşl. Tic. A.Ş.'nin futbolcu Bekir Yılmaz ile arasındaki uyuşmazlığa ilişkin Uyuşmazlık Çözüm Kurulu'nun 03.05.2019 tarih E.2019/156 K.2019/327 sayılı kararına karşı itirazı incelendi. Duruşma için tayin edilen, 05.09.2019 Perşembe günü saat 15:00'de davacı Adana Spor Etkinlikleri ve İşl. Tic. A.Ş.'nin vekili Av. Ezgi Hepgülerler, davalı futbolcu Bekir Yılmaz'ın vekili Av. Mübera Beyazadam'ın hazır olduğu görüldü, sözlü beyanları alındı. Yapılan müzakere neticesinde; Uyuşmazlık Çözüm Kurulu kararında usule ve esasa aykırı bir yön bulunmadığı anlaşıldığından, başvurunun reddi kararın onanmasına, oybirliği ile,

2. E.2019/277- K.2019/308

Keçiörengücü Spor Kulübü Derneği'nin AFDK'nın 29.08.2019 tarihli E.2019-2020/01 K.2019-2020/04 sayılı kararına itirazı incelendi. Yapılan müzakere neticesinde Keçiörengücü Spor Kulübü Derneği'ne talimata aykırı davranışta bulunduğu gerekçesiyle verilen; 300.000.00 TL para cezasının 100.000,00 TL olarak düzeltilmesine, oybirliği ile,

3. E.2019/278- K.2019/309

Yukatel Denizli Spor Kulübü'nün PFDK'nın 29.08.2019 tarihli E.2019-2020/14 K.2019-122020/17sayılı kararına itirazı incelendi. Yapılan müzakere neticesinde;

- Yukatel Denizli Spor Kulübü'nün taraftarlarının neden olduğu saha olayları nedeniyle FDT'nin 52/2. maddesi uyarınca 24.000,00 TL para cezası ile cezalandırılmasında sübut, hukuki niteleme ve cezanın tayini bakımından bir isabetsizlik bulunmadığı anlaşıldığından, başvurunun reddi ile cezanın onanmasına, oybirliği ile,

4. E.2019/279- K.2019/310

Galatasaray Sportif Sınai ve Ticaret Yatırım A.Ş., ve futbolcusu Jean Michael SERI ile ilgili PFDK'nın 29.08.2019 tarihli E.2019-2020/15 K.2019-2020/16 sayılı kararına itirazı incelendi. Yapılan müzakere neticesinde;

- Galatasaray Sportif Sınai ve Ticaret Yatırım A.Ş.'nin müsabakada zaman çizelgesine uyulmamasından dolayı talimatlara aykırılık nedeniyle FDT'nin 46/1. maddesi uyarınca 24.000,00 TL para cezası ile cezalandırılmasında sübut, hukuki niteleme ve cezanın tayini bakımından bir isabetsizlik bulunmadığı anlaşıldığından, başvurunun reddi ile cezanın onanmasına, oybirliği ile,

- Galatasaray Sportif Sınai ve Ticaret Yatırım A.Ş.'nin futbolcusu Jean Michael SERI'nin rakip takım futbolcusuna yönelik ciddi faulü nedeniyle FDT'nin 43. maddesi uyarınca 2 resmi müsabakadan men cezası ile cezalandırılmasında sübut, hukuki niteleme ve cezanın tayini bakımından bir isabetsizlik bulunmadığı anlaşıldığından, başvurunun reddi ile cezanın onanmasına, oybirliği ile,

5. E.2019/280- K.2019/311

Adana Spor Etkinlikleri ve İşl. Tic. A.Ş.'nin, AFDK'nın 29.08.2019 tarihli E.2019-2020/02 K.2019-2020/05 sayılı kararına itirazı incelendi. Yapılan müzakere neticesinde Adana Spor Etkinlikleri ve İşl. Tic. A.Ş.' ye talimata aykırı davranışta bulunduğu gerekçesiyle verilen; 300.000.00 TL para cezasının 100.000,00 TL olarak düzeltilmesine, oybirliği ile,

6. E.2019/281- K.2019/312

Fenerbahçe Futbol A.Ş.'nin, PFDK' nın 29.08.2019 tarihli E.2019-2020/13 K.2019-2020/20 sayılı kararına itirazı incelendi. Yapılan müzakere neticesinde;

- Fenerbahçe Futbol A.Ş.'nin merdiven boşluklarının boş bırakılmamasından dolayı FDT'nin 49/3. maddesi uyarınca 15.000,00 TL para cezası ile cezalandırılmasında sübut, hukuki niteleme ve cezanın tayini bakımından bir isabetsizlik bulunmadığı anlaşıldığından, başvurunun reddi ile cezanın onanmasına, oybirliği ile,

Karar verilmiştir.

TFF Tahkim Kurulu