01 Eylül 2019, Pazar

GALATASARAY

Emre Mor: İspatlayacağım

Emre Mor: İspatlayacağım
GALATASARAY
Giriş Tarihi: 01.09.2019

Kayserispor maçında gördüğü kırmızı kartla tepki toplayan 'dan açıklama geldi...

maçında 46'da oyuna giren , hücumda hareket kazandırdı. 21 yaşındaki futbolcu, 89'da ise çift sarı kartla oyundan atıldı. Sosyal medyada hem taraftardan özür dileyen hem de söz veren Emre, "İspatlamam gereken her şeyi gelecek haftalar sizlere göstereceğim. Çok çalışıp, en iyi Emre'yi sahada izleteceğim" yazdı.
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