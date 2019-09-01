01 Eylül 2019, Pazar
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Emre Mor: İspatlayacağım
Giriş Tarihi: 01.09.2019
Kayserispor maçında gördüğü kırmızı kartla tepki toplayan Emre Mor'dan açıklama geldi...
Kayseri maçında 46'da oyuna giren Emre Mor, hücumda hareket kazandırdı. 21 yaşındaki futbolcu, 89'da ise çift sarı kartla oyundan atıldı. Sosyal medyada hem taraftardan özür dileyen hem de söz veren Emre, "İspatlamam gereken her şeyi gelecek haftalar sizlere göstereceğim. Çok çalışıp, en iyi Emre'yi sahada izleteceğim" yazdı.
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