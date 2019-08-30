30 Ağustos 2019, Cuma

GALATASARAY

Ryan Babel'e milli davet

Ryan Babel'e milli davet
GALATASARAY
Giriş Tarihi: 30.08.2019

'ın yıldız futbolcusu , Milli Takımı'nın 2020 Avrupa Futbol Şampiyonası Elemeleri'ndeki ve Estonya maçlarının aday kadrosuna çağrıldı.

, 2020 Avrupa Futbol Şampiyonası Elemeleri C Grubu'nda 6-9 Eylül tarihlerinde ve Estonya ile karşılaşacak. Grupta oynadığı 2 maç sonucunda 3 puan toplayan Hollanda'nın aday kadrosu da açıklandı. 24 kişilik kadroda 'ın yıldız futbolcusu de yer aldı.
Hollanda Milli Takımı Teknik Direktörü Ronald Koeman'ın davet ettiği futbolcular şöyle:

"Patrick van Aanholt (), Nathan Ake (Bournemouth), Ryan Babel (Galatasaray), Steven Berghuis (Feyenoord), Steven Bergwijn (PSV), (Ajax), Jasper Cillessen (Valencia), Memphis Depay (), Virgil van Dijk (), Denzel Dumfries (PSV), Frenkie de Jong (FC Barcelona), Luuk de Jong (Sevilla), Matthijs de Ligt (Juventus), Donyell Malen (PSV), Quincy Promes (Ajax), Davy Pröpper (Brighton & Hove Albion), Marten de Roon (Atalanta), Kevin Strootman (Olimpik Marsilya), Joel Veltman (Ajax), Kenneth Vermeer (Feyenoord), Tonny Vilhena (FK Krasnodar), Stefan de Vrij (Inter), Georginio Wijnaldum (Liverpool), Jeroen Zoet (PSV)"

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