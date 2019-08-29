29 Ağustos 2019, Perşembe

GALATASARAY

Atınç Nukan'dan Galatasaray'a mesaj

Atınç'tan Galatasaray'a mesaj
GALATASARAY
Giriş Tarihi: 29.08.2019

Stoper arayışlarını sürdüren 'da bir dönem forması da giyen ile ilgili flaş bir gelişme yaşandı. Bonservisi elinde olan 26 yaşındaki futbolcu 'e haber göndererek bonservisinin elinde olduğunu ve Galatasaray'a gelebileceğini söyledi.

Marcao ve Luyindama'yı zorlayacak bir stoper konusunda direten , Roma'dan 'in kiralanmasını talep etti. Fakat cevap gelmedi. Çağlar Leicester'da kaldı. Ömer, 'i seçti. 'yı yeniden kiralamadı. Arayışlar devam ederken Leipzig'ten ayrılan , Terim'e mesaj gönderdi. Bonservisinin elinde olduğunu ve 'a gelebileceğini söyledi.
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