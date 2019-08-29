Fatih Terim için özel bir maç
Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim, Kayserispor ile oynanacak karşılaşmada Türkiye'deki antrenörlük kariyerinde 400. Süper Lig maçına çıkacak. Tecrübeli teknik adam, Ankaragücü, Göztepe ve G.Saray'ın başında görev aldığı 399 lig maçında 239 galibiyet, 96 beraberlik ve 64 mağlubiyet gördü.
Yüzde 60'lık galibiyet oranı yakalayan ve maç başına 2,03 puan ortalaması tutturan Terim, Süper Lig'de 8 kezle en fazla şampiyonluk yaşayan teknik direktör unvanına sahip...
AKLI KAYSERİ'DE
Herkes Falcao'yu bekliyor... Fatih Terim ise Kayseri deplasmanını... Denizli yenilgisi, Konyaspor beraberliği sonrasında Kayserispor maçında mağlubiyete tahammülü olmadığını oyuncularına anlatan Fatih Terim, "Ya 3 puan ya 3 puan" parolasıyla oyuncularını zorlu deplasmana hazırlıyor. Terim son idmanda yaptığı konuşmada, "Milli aranın güzel geçmesini istiyorsanız kazanmalıyız" dedi.
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