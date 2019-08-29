29 Ağustos 2019, Perşembe

GALATASARAY

Fatih Terim için özel bir maç

Terim için özel bir maç
GALATASARAY
Giriş Tarihi: 29.08.2019

Galatasaray​ Teknik Direktörü , ile oynanacak karşılaşmada 'deki antrenörlük kariyerinde 400. maçına çıkacak. Tecrübeli teknik adam, Ankaragücü, ve G.Saray'ın başında görev aldığı 399 lig maçında 239 galibiyet, 96 beraberlik ve 64 mağlubiyet gördü.

Yüzde 60'lık galibiyet oranı yakalayan ve maç başına 2,03 puan ortalaması tutturan Terim, 'de 8 kezle en fazla şampiyonluk yaşayan teknik direktör unvanına sahip...

AKLI KAYSERİ'DE

Herkes Falcao'yu bekliyor... ise deplasmanını... yenilgisi, beraberliği sonrasında maçında mağlubiyete tahammülü olmadığını oyuncularına anlatan Fatih Terim, "Ya 3 puan ya 3 puan" parolasıyla oyuncularını zorlu deplasmana hazırlıyor. Terim son idmanda yaptığı konuşmada, "Milli aranın güzel geçmesini istiyorsanız kazanmalıyız" dedi.

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