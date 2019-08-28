28 Ağustos 2019, Çarşamba

GALATASARAY

Terim ideal kadroyu arıyor

Terim ideal kadroyu arıyor
GALATASARAY
Giriş Tarihi: 28.08.2019

İki haftada 5 puan kaybeden ’da, karşısında ilk 11’i değişiyor. Marcao döndü. Cezalı Seri’nin yerine stoperde oynayan Donk çekilecek. Adem ve Linnes de formaya göz kırpıyor

'e beklenmedik bir giriş yapan 'da Teknik Direktör Fatih Terim, ideal 11'ini arıyor. 'de Marcao'nun, karşısında Seri'nin atılmasıyla iki haftayı da 10 kişi kapatan Cimbom, 1 puan alarak taraftarlarını üzse de Fatih hoca bu kayıpların telafisi olduğuna inanıyor. Milli ara öncesi deplasmanına çıkacak olan sarı-kırmızılılarda cezalı Seri ve sakatlığı bulunan olmayacak. Cezası sona eren Marcao ise Luyindama ile yeniden partner olacak.

BEKLER FORMSUZ

Fatih hocanın performanslarını düşük bulduğu Nagatomo ve Mariano'dan birinin Kayseri'de yedek kalmasına kesin gözle bakılıyor. Seri'nin yerine Donk'un oynaması beklenirken, Konya maçına sonradan giren 'ün kısa süreli performansı ise beğenildi. Kayseri'de Muslera, Linnes, Luyindama, Marcao, Nzonzi, Donk, Feghouli, Babel ve Diagne'nin oynamasına kesin gözle bakılıyor. Mariano, Nagatomo, Ömer, Adem, Emre Mor ve Jimmy ise kalan iki forma için yarışacak.
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