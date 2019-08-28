28 Ağustos 2019, Çarşamba
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Fatih hocanın performanslarını düşük bulduğu Nagatomo ve Mariano'dan birinin Kayseri'de yedek kalmasına kesin gözle bakılıyor. Seri'nin yerine Donk'un oynaması beklenirken, Konya maçına sonradan giren Adem Büyük'ün kısa süreli performansı ise beğenildi. Kayseri'de Muslera, Linnes, Luyindama, Marcao, Nzonzi, Donk, Feghouli, Babel ve Diagne'nin oynamasına kesin gözle bakılıyor. Mariano, Nagatomo, Ömer, Adem, Emre Mor ve Jimmy ise kalan iki forma için yarışacak.
Terim ideal kadroyu arıyor
Giriş Tarihi: 28.08.2019
İki haftada 5 puan kaybeden Galatasaray’da, Kayseri karşısında ilk 11’i değişiyor. Marcao döndü. Cezalı Seri’nin yerine stoperde oynayan Donk çekilecek. Adem ve Linnes de formaya göz kırpıyor
Süper Lig'e beklenmedik bir giriş yapan Galatasaray'da Teknik Direktör Fatih Terim, ideal 11'ini arıyor. Denizli'de Marcao'nun, Konya karşısında Seri'nin atılmasıyla iki haftayı da 10 kişi kapatan Cimbom, 1 puan alarak taraftarlarını üzse de Fatih hoca bu kayıpların telafisi olduğuna inanıyor. Milli ara öncesi Kayseri deplasmanına çıkacak olan sarı-kırmızılılarda cezalı Seri ve sakatlığı bulunan Belhanda olmayacak. Cezası sona eren Marcao ise Luyindama ile yeniden partner olacak.
BEKLER FORMSUZ
Fatih hocanın performanslarını düşük bulduğu Nagatomo ve Mariano'dan birinin Kayseri'de yedek kalmasına kesin gözle bakılıyor. Seri'nin yerine Donk'un oynaması beklenirken, Konya maçına sonradan giren Adem Büyük'ün kısa süreli performansı ise beğenildi. Kayseri'de Muslera, Linnes, Luyindama, Marcao, Nzonzi, Donk, Feghouli, Babel ve Diagne'nin oynamasına kesin gözle bakılıyor. Mariano, Nagatomo, Ömer, Adem, Emre Mor ve Jimmy ise kalan iki forma için yarışacak.
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