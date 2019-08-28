28 Ağustos 2019, Çarşamba
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Orta sahaya Berkay
Giriş Tarihi: 28.08.2019
Teknik direktör Fatih Terim'in orta sahaya takviye mesajı vermesinin ardından Berkay Özcan ismi gündeme geldi.
Hamburg'da kadroda düşünülmeyen ve kiralık olarak gönderilmesi gündemde olan Berkay'ın Galatasaray'a önerildiği ifade edildi. Sarı-kırmızılı kulüp, bedelsiz olması halinde 21 yaşındaki orta sahanın transferine sıcak bakabileceği iletildi.
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