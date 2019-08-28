28 Ağustos 2019, Çarşamba

GALATASARAY

Orta sahaya Berkay

Orta sahaya Berkay
GALATASARAY
Giriş Tarihi: 28.08.2019

Teknik direktör 'in orta sahaya takviye mesajı vermesinin ardından Berkay Özcan ismi gündeme geldi.

Hamburg'da kadroda düşünülmeyen ve kiralık olarak gönderilmesi gündemde olan Berkay'ın 'a önerildiği ifade edildi. Sarı-kırmızılı kulüp, bedelsiz olması halinde 21 yaşındaki orta sahanın transferine sıcak bakabileceği iletildi.
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