28 Ağustos 2019, Çarşamba
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Mahkeme verdiği ara kararla avukatların taleplerini kabul ederek, Galatasaray Spor Kulübü Denetim Kurulu'nun idari açıdan ibra edilmemesine yönelik ihtiyati tedbir kararı alınmasına yönelik hüküm kurdu.
GalatasarayGenel Kurulu, yönetimi olağanüstü seçime davet edemeyecek.
HUKUKSUZ!
Yönetimin yetkilerinin durdurulması talebiyle açılan davayı temsil eden Avukat Kıraç Aras, mahkemenin ihtiyati tedbir talebinin kabulüne tepki gösterdi. Kıraç, Twitter'dan, "Tamamen hukuki bir garabet olan bu kararı veren sayın mahkeme hakimi hakkında HSYK şikayeti de dahil olmak üzere, yasal tüm yollara başvurulacaktır" diye yazdı. Bu tweet, Galatasaraylı taraftarların büyük tepkisini çekti.
NELER YAŞANDI?
Galatasaray'ın 23 Mart'taki mali genel kurulunda Mustafa Cengiz başkanlığındaki yönetim kurulu ve denetim kurulu, idari açıdan ibra edilmemişti. Bunun üzerine yöneticiler Abdurrahim Albayrak ve Yusuf Günay'ın açtığı davalarla ilgili kararlar çıktı ve seçim ihtimali ortadan kalktı.
Galatasaray'da kongre ihtimali ortadan kalktı
Giriş Tarihi: 28.08.2019
Galatasaray Spor Kulübü Denetim Kurulu’nun idari açıdan ibra edilmemesine yönelik tedbir kararı alınması talebi kabul edildi
Galatasaray Spor Kulübü Denetim Kurulu'nun idari açıdan ibra edilmemesine yönelik ihtiyati tedbir kararı alınması talebi kabul edildi. İstanbul 26. Asliye Hukuk Mahkemesi, açılan dava kapsamında, 20 Ağustos'ta kulüp avukatlarınca sunulan, "ihtiyati tedbir alınması" talepli dilekçeyi değerlendirdi.
Mahkeme verdiği ara kararla avukatların taleplerini kabul ederek, Galatasaray Spor Kulübü Denetim Kurulu'nun idari açıdan ibra edilmemesine yönelik ihtiyati tedbir kararı alınmasına yönelik hüküm kurdu.
GalatasarayGenel Kurulu, yönetimi olağanüstü seçime davet edemeyecek.
HUKUKSUZ!
Yönetimin yetkilerinin durdurulması talebiyle açılan davayı temsil eden Avukat Kıraç Aras, mahkemenin ihtiyati tedbir talebinin kabulüne tepki gösterdi. Kıraç, Twitter'dan, "Tamamen hukuki bir garabet olan bu kararı veren sayın mahkeme hakimi hakkında HSYK şikayeti de dahil olmak üzere, yasal tüm yollara başvurulacaktır" diye yazdı. Bu tweet, Galatasaraylı taraftarların büyük tepkisini çekti.
NELER YAŞANDI?
Galatasaray'ın 23 Mart'taki mali genel kurulunda Mustafa Cengiz başkanlığındaki yönetim kurulu ve denetim kurulu, idari açıdan ibra edilmemişti. Bunun üzerine yöneticiler Abdurrahim Albayrak ve Yusuf Günay'ın açtığı davalarla ilgili kararlar çıktı ve seçim ihtimali ortadan kalktı.
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