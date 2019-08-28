28 Ağustos 2019, Çarşamba

GALATASARAY

Galatasaray'da kongre ihtimali ortadan kalktı

G.Saray'da kongre ihtimali ortadan kalktı
GALATASARAY
Giriş Tarihi: 28.08.2019

’nun idari açıdan ibra edilmemesine yönelik tedbir kararı alınması talebi kabul edildi

'nun idari açıdan ibra edilmemesine yönelik ihtiyati tedbir kararı alınması talebi kabul edildi. 26. , açılan dava kapsamında, 20 Ağustos'ta kulüp avukatlarınca sunulan, "ihtiyati tedbir alınması" talepli dilekçeyi değerlendirdi.

Mahkeme verdiği ara kararla avukatların taleplerini kabul ederek, Galatasaray Spor Kulübü Denetim Kurulu'nun idari açıdan ibra edilmemesine yönelik ihtiyati tedbir kararı alınmasına yönelik hüküm kurdu.

GalatasarayGenel Kurulu, yönetimi olağanüstü seçime davet edemeyecek.

HUKUKSUZ!

Yönetimin yetkilerinin durdurulması talebiyle açılan davayı temsil eden Avukat Kıraç Aras, mahkemenin ihtiyati tedbir talebinin kabulüne tepki gösterdi. Kıraç, Twitter'dan, "Tamamen hukuki bir garabet olan bu kararı veren sayın mahkeme hakimi hakkında şikayeti de dahil olmak üzere, yasal tüm yollara başvurulacaktır" diye yazdı. Bu tweet, Galatasaraylı taraftarların büyük tepkisini çekti.

NELER YAŞANDI?

Galatasaray'ın 23 Mart'taki mali genel kurulunda başkanlığındaki yönetim kurulu ve denetim kurulu, idari açıdan ibra edilmemişti. Bunun üzerine yöneticiler Abdurrahim Albayrak ve Yusuf Günay'ın açtığı davalarla ilgili kararlar çıktı ve ihtimali ortadan kalktı.
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