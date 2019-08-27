27 Ağustos 2019, Salı
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2014'ten bu yana Rayo Vallecano'da forma giyen İspanyol Embarba'nın 2021 yılına kadar sözleşmesi bulunuyor. Transfermarkt değeri de 4 milyon euro..
Embarba yarışı
Giriş Tarihi: 27.08.2019
Galatasaray'ın bir süredir kanat oyuncusu peşinde olduğu iddia ediliyordu. Tam da bu iddialar ışığında İspanya ve de İtalya'dan transfer iddiası geldi.
İtalyan Radio Kiss Kiss, Sampdoria'nın Rayo Vallecano'da forma giyen Adrian Embarba için Galatasaray'la yarıştığını iddia etti. İspanya'dan Marca TV de ilk iki maçta 2 gol atan 27 yaşındaki oyuncunun, menajerinin Galatasaray'la görüşmek için İstanbul'a gittiğini gündeme taşıdı.
2014'ten bu yana Rayo Vallecano'da forma giyen İspanyol Embarba'nın 2021 yılına kadar sözleşmesi bulunuyor. Transfermarkt değeri de 4 milyon euro..
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