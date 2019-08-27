27 Ağustos 2019, Salı

GALATASARAY

Embarba yarışı

Embarba yarışı
GALATASARAY
Giriş Tarihi: 27.08.2019

'ın bir süredir kanat oyuncusu peşinde olduğu iddia ediliyordu. Tam da bu iddialar ışığında ve de İtalya'dan transfer iddiası geldi.

İtalyan Radio Kiss, Sampdoria'nın Rayo 'da forma giyen Adrian Embarba için 'la yarıştığını iddia etti. 'dan Marca TV de ilk iki maçta 2 gol atan 27 yaşındaki oyuncunun, menajerinin Galatasaray'la görüşmek için 'a gittiğini gündeme taşıdı.

2014'ten bu yana 'da forma giyen İspanyol Embarba'nın 2021 yılına kadar sözleşmesi bulunuyor. Transfermarkt değeri de 4 milyon euro..
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