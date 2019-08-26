26 Ağustos 2019, Pazartesi

GALATASARAY

Henry Onyekuru Galatasaray antrenmanını ziyaret etti

Onyekuru G.Saray antrenmanını ziyaret etti
GALATASARAY
Giriş Tarihi: 26.08.2019

, Süper Lig Cemil Usta Sezonu 3'üncü haftasında İstikbal Mobilya ile oynayacağı maçın hazırlıklarına bugün yaptığı antrenmanla başladı. Geçtiğimiz sezon sarı-kırmızılı ekiple çifte şampiyonluk yaşayan , bugün antrenmanı ziyaret ederek teknik direktör ve takım arkadaşlarına yeni sezon için başarılar diledi.

'nde teknik direktör gözetiminde gerçekleştirilen antrenmanda dün akşamki lig maçında tam süre alan oyuncular, yenilenme çalışması yaptı. Diğer oyuncular ise antrenmana ısınma hareketleriyle başladı. Antrenmanın ana bölümünde 19 Yaşaltı Takımı ile 11'e 11 taktik oyun gerçekleştirildi. İdman, yenilenme koşusu ve soğuma hareketlerinin ardından tamamlandı. Geçtiğimiz sezon sarı-kırmızılı ekiple çifte şampiyonluk yaşayan , bugün antrenmanı ziyaret ederek teknik direktör Fatih Terim ve takım arkadaşlarına yeni sezon için başarılar diledi.

, karşılaşmasının hazırlıklarına yarın saat 11.00'de Florya Metin Oktay Tesisleri'nde yapacağı antrenmanla devam edecek.

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