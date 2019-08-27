27 Ağustos 2019, Salı

GALATASARAY

5 puan gitti Terim kolları sıvadı

5 puan gitti Terim kolları sıvadı
GALATASARAY
Giriş Tarihi: 27.08.2019

Şampiyonluk apoletini kaybetmek istemeyen Terim dün futbolcularını, uyardı ve “ maçına kadar herkes kendini toplasın” diye konuştu.

Geçtiğimiz sezonu üç kupa ile tamamlayan , yeni sezonda adeta dökülüyor. Ligin ilk haftasında Yukatel Denizlispor'a 2-0 yenilen sarı-kırmızılılar, ikinci haftada ise evinde taraftarıyla buluştu. 'u konuk eden Cim-Bom, 1-0 öne geçtiği karşılaşmada skoru koruyamazken, sahadan 1-1'lik beraberlikle ayrıldı. Ligin ilk iki haftasında sadece 1 puan toplayabilen Galatasaray, 2015-2016 sezonundan itibaren ilk kez ligde ilk 2 haftada galibiyet alamadı. Sarı kırmızılılar en son ligi 6. bitirdiği 2015/16 sezonunda ilk 2 haftayı galibiyet alamadan kapatmıştı.

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SARI-kırmızılılar o sezon ilk hafta deplasmanda ile 2-2 berabere kalırken, ikinci haftada ise sahasında 'a 2-1 mağlup oldu. Teknik heyet, lige yapılan bu başlangıçtan memnun olmazken, takımın performansının yukarıya çekilmesi için çalışmalar başladı. Dün oyuncularıyla özel bir görüşme yapan , "Önümüzde kritik bir deplasman daha var. karşılaşmasına kadar herkesin kendini toplamasını ve sadece sahaya konsantre olmasını istiyorum" dedi.

JEAN MİCHAEL SERİ FİYASKO MU!

Profesyonel kariyerinde ilk kez bir lig maçında gören Jean 'nin Galatasaray günleri şimdiden tartışılmaya başladı. Fransız, karşısında oyunda kaldığı sürece 71 kez topla buluştu. 1 tane karavana şut attı. Ancak Emre Mor (2) kadar defansif hamle yapabildi. Ofanstaki tek katkısı ise yaptığı tek kilit pas oldu.

TAM 30 MİLYON!

Fulham'ın 30 milyon euro ödeyerek kadrosuna kattığı ve bir sezon sonra Galatasaray'a kiraladığı Michael Seri ilk iki maçta hayal kırıklığı yaşattı. Taraftarlar, Fransız oyuncuyu ciddi şekilde sorgulamaya başladı.

TEPKİ GÖSTERDİ

Seri'nin gördüğü kırmızı kart Fatih Terim'i de kızdırdı. Tecrübeli hoca, "Kırmızı kartlar Marcao ve Seri'nin profesyonelliklerine yakışmadı. Gösterilen kartlar doğru" diye konuştu.

NZONZİ SINIFI GEÇTİ

Galatasaray, Konyaspor ile 1-1 berabere kalsa da yeni transfer Steven Nzonzi'nin performansı alkış aldı. Takımının attığı tek golün asistini yapan Fransız orta saha, aynı zamanda yüzde 93 pas isabeti ile sahanın isabetli pas yüzdesi en yüksek olan isimdi.

BELHANDA OLMADAN ASLA!

'nın oynamadığı maçlarda kaybedilen puanlar dikkat çekiyor. Faslı yıldız, belindeki ağrılar nedeniyle Konya maçında yer almazken Cimbom, 2 puan yitirdi. Sarı-kırmızılılar, Belhanda'sız çıktığı 15. maçta sadece 6 galibiyet alabildi. Oran ise yüzde 40'a kadar geriledi. Belhanda ile gol ortalaması 2.3'ken Faslı yıldız olmadığı zamanlar rakam 1.6'ya kadar düşüyor. Aynı şekilde yenen golde Belhanda ile 0.9'da kalırken, Belhanda'sız 1.5'a kadar çıkıyor.
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