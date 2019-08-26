26 Ağustos 2019, Pazartesi

GALATASARAY

Galatasaray tat vermiyor

Cimbom tat vermiyor
GALATASARAY
Giriş Tarihi: 26.08.2019

Dün oynayan 6 yeni transferden sadece Nzonzi görevini yaptı Babel golü dışında eski kimliğinden çok uzaktı. Seri ile kötü; Adem ile Jimmy ise yetersiz. ’in işi zor

'de ikinci haftayı da galibiyetsiz kapatan 'da tehlike çanları erken çalmaya başladı. Son şampiyon geçen sezonki kimliğinden çok uzakta görünürken, şimdiden lider 'nin 5 puan gerisine düştü. karşısında yeni transferlerden sadece Nzonzi görevini yapan bir oyun sergiledi. Büyük ümit bağlanan Seri ve ise deyim yerindeyse döküldü. Seri üstüne bir de kırmızı kart görerek takımını yaktı.

FALCAO YETER Mİ?

Sonradan oyuna giren Adem ile Jimmy Durmaz'ın ise seviye olarak Galatasaray'a yetmeyeceği görüşü ağırlık kazanıyor. Onyekuru, Nadiaye ve mumla aranırken, sakatlığı nedeniyle dün forma giyemeyen 'nın da takımda alternatifi yok. Ümidini Falcao'ya bağlayan camiada, Kolombiyalı yıldızın gelse bile tüm bu sorunları tek başına çözüp çözmeyeceği belirsiz. 'in işinin bu sezon zor olacağı belirtiliyor.

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