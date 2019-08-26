Galatasaray tat vermiyor

Dün oynayan 6 yeni transferden sadece Nzonzi görevini yaptı Babel golü dışında eski kimliğinden çok uzaktı. Seri ile Emre Mor kötü; Adem ile Jimmy ise yetersiz. Fatih Terim’in işi zor

Süper Lig'de ikinci haftayı da galibiyetsiz kapatan Galatasaray'da tehlike çanları erken çalmaya başladı. Son şampiyon geçen sezonki kimliğinden çok uzakta görünürken, şimdiden lider Fenerbahçe'nin 5 puan gerisine düştü. Konyaspor karşısında yeni transferlerden sadece Nzonzi görevini yapan bir oyun sergiledi. Büyük ümit bağlanan Seri ve Emre Mor ise deyim yerindeyse döküldü. Seri üstüne bir de kırmızı kart görerek takımını yaktı.

FALCAO YETER Mİ?

Sonradan oyuna giren Adem ile Jimmy Durmaz'ın ise seviye olarak Galatasaray'a yetmeyeceği görüşü ağırlık kazanıyor. Onyekuru, Nadiaye ve Fernando mumla aranırken, sakatlığı nedeniyle dün forma giyemeyen Belhanda'nın da takımda alternatifi yok. Ümidini Falcao'ya bağlayan camiada, Kolombiyalı yıldızın gelse bile tüm bu sorunları tek başına çözüp çözmeyeceği belirsiz. Fatih Terim'in işinin bu sezon zor olacağı belirtiliyor.