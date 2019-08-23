23 Ağustos 2019, Cuma

GALATASARAY

Fatih Terim'den oyuncularına uyarı

Fatih Terim'den oyuncularına uyarı
GALATASARAY
Giriş Tarihi: 23.08.2019

'in 2. haftasında sahasında 'u ağırlayacak olan 'da çalışmalar devam ediyor. Falcao haberlerinin ’de takımı bozduğunu düşünen tecrübeli çalıştırıcı, futbolcularına, “Kulağınızı tıkayın” talimatı verdi. İmparator, 3 puana kilitlendi.

Süper Lig'in en tecrübeli ve en başarılı hocası , sazı eline aldı. İmparator, maçı öncesi takımı kanatları altına alarak, oyuncularının konsantrasyon kaybını önlemek için harekete geçti. Sarı-kırmızılılar, 'yı kazandıktan sonra deplasmanında kötü bir oyunla yenilip, sahadan boynu bükük ayrılmıştı. O dönemde de Falcao transferi gündemi kasıp kavururken, futbolcuların savruk görüntüsü tepki toplamıştı.

KULÜBEDE OLACAK

Geçen sezon 33. haftadaki karşılaşmasında 3 maç men cezası alan Fatih Terim; , Akhisar ve Denizli müsabakalarında cezasını tamamladı. İmparator, kulübede ve soyunma odasına dönerek oyuncuların konsantrasyon kaybını engelleyecek. Başarılı hocanın, taraftarın önündeki maç öncesi, "2. haftada bir kayıp daha istemiyorum. Tezahüratlara (Falcao) takılmayın, oyununuzu oynayın. Güzel oyunla taraftar size döner" dediği öğrenildi.

ÜÇ UYARI YAPTI

Fatih Terim'in Konyaspor'un Ankaragücü ile olan maçını oyuncularına izletti. Rakiplerinin uzun bir süre gol bulamadığını ancak bunun yanıltıcı olduğunu söyleyen Terim, rakibin sık gol pozisyonuna girdiğini gösterdi. Yeşil-beyazlıların hava toplarında güçlü olduğunu bu nedenle yerden hızlı oynamalarını aktaran başarılı hoca, aynı zamanda sert bir savunma ile karşılaşacaklarını belirtti.

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