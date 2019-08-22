22 Ağustos 2019, Perşembe

GALATASARAY

Galatasaray Erkek Basketbol takımı kampa gitti

Basketçiler kampa gitti
GALATASARAY
Giriş Tarihi: 22.08.2019

hazırlıkları kapsamında İtalya'ya gitti. Sarı-kırmızılı ekip, tarihine kadar Bormio'da çalışacak.

hazırlıkları kapsamında İtalya'ya gitti. Sarı-kırmızılı ekip, 'a kadar Bormio'da çalışacak. Aslan, 24 Ağustos'ta Monaco, 28 Ağustos'ta Varese ve 30 Ağustos'ta Lugano Basket ile özel maçlar yapacak.

ARAPOVIC SAKATLANDI
Aslan'ın erkek basketbol takımının önemli isimlerinden Marko Arapovic sakatlık yaşadı. Kulüpten yapılan açıklamada, Hırvat basketbolcunun geceyi hastanede geçirdiği belirtildi. Sol dizinden sakatlanan 23 yaşındaki basketbolcu, İtalya kampına götürülmedi.

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