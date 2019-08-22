Galatasaray Erkek Basketbol takımı kampa gitti

Galatasaray Erkek Basketbol Takımı yeni sezon hazırlıkları kapsamında İtalya'ya gitti. Sarı-kırmızılı ekip, 31 Ağustos'a kadar Bormio'da çalışacak. Aslan, 24 Ağustos'ta Monaco, 28 Ağustos'ta Varese ve 30 Ağustos'ta Lugano Basket ile özel maçlar yapacak.

ARAPOVIC SAKATLANDI

Aslan'ın erkek basketbol takımının önemli isimlerinden Marko Arapovic sakatlık yaşadı. Kulüpten yapılan açıklamada, Hırvat basketbolcunun geceyi hastanede geçirdiği belirtildi. Sol dizinden sakatlanan 23 yaşındaki basketbolcu, İtalya kampına götürülmedi.