22 Ağustos 2019, Perşembe
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Yunus Akgün de yolcu
Giriş Tarihi: 22.08.2019
FFP kurallarını ortadan kaldırmak için en azından bir oyuncu satmak zorunda kalan Galatasaray, Nagatomo'nun yanı sıra Yunus Akgün için de masada.
FFP kurallarını ortadan kaldırmak için en azından bir oyuncu satmak zorunda kalan Galatasaray, Nagatomo'nun yanı sıra Yunus Akgün için de masada... Sarı-kırmızılı ekibin, Lazio ile görüşme halinde olduğu belirtildi.
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