22 Ağustos 2019, Perşembe

GALATASARAY

Yunus Akgün de yolcu

Yunus Akgün de yolcu
GALATASARAY
Giriş Tarihi: 22.08.2019

FFP kurallarını ortadan kaldırmak için en azından bir oyuncu satmak zorunda kalan Galatasaray, Nagatomo'nun yanı sıra Yunus Akgün için de masada.

FFP kurallarını ortadan kaldırmak için en azından bir oyuncu satmak zorunda kalan Galatasaray, Nagatomo'nun yanı sıra Yunus Akgün için de masada... Sarı-kırmızılı ekibin, Lazio ile görüşme halinde olduğu belirtildi.

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