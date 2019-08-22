Valentine Ozornwafor resmen Almeria'da
Galatasaray, yaz transfer döneminde Nijerya'nın Enyimba Aba kulübünden 200 bin Euro karşılığında kadrosunda kattığı Valentine Ozornwafor'un İspanya 2. Lig takımlarından Almeria'ya kiralandığını Kamuyu Aydınlatma Platformu'na (KAP) bildirdi.
Galatasaray Sportif Sınai ve Ticari Yatırımlar AŞ'den Borsa İstanbul'a yapılan ve Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda yayımlanan açıklamaya göre, Almeria 20 yaşındaki stoper için sarı-kırmızılı kulübe 200 bin avro kiralama bedeli ödeyecek.
Almeria, 31 Mayıs 2020'ye kadar 1 milyon 850 bin avro bonservis bedeli karşılığı oyuncuyu satın alma opsiyonuna da sahip olacak.
Yapılan anlaşmaya göre, İspanyol temsilcisi Ozornwafor'un bonservisini alırsa, bir sonraki satış karından Galatasaray'a yüzde 20 pay verecek.
Galatasaray, Ozornwafor'u haziran ayının sonunda Nijerya'nın Enyimba Kulübünden 300 bin avro bonservis ücretiyle almış ve 4 yıllığına kadrosuna katmıştı.
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