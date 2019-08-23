23 Ağustos 2019, Cuma
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Galatasaray'a transfer olma konusunda karar verirken çok düşünmediğini ifade eden Fransız oyuncu, "Galatasaray çok iyi bir kulüp. Kaliteli oyuncuları var. Kararımı verirken çok fazla zorlanmadım" ifadelerini kullandı.
Steven Nzonzi: Karar verirken çok fazla zorlanmadım!
Giriş Tarihi: 23.08.2019
Galatasaray'ın İtalya'nın Roma kulübünden kiralık olarak kadrosuna kattığı Steven Nzonzi, sabah antrenmanından önce basın mensuplarının sorularını yanıtladı.
Galatasaray'a transfer olma konusunda karar verirken çok düşünmediğini ifade eden Fransız oyuncu, "Galatasaray çok iyi bir kulüp. Kaliteli oyuncuları var. Kararımı verirken çok fazla zorlanmadım" ifadelerini kullandı.
Galatasaray'ın çok büyük bir kulüp olduğunu vurgulayan Nzonzi, "Burada çok güzel bir ortam var. Bütün takım arkadaşlarım bana çok yardımcı oluyor, onlara teşekkür etmek istiyorum" dedi.
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