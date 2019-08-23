Steven Nzonzi: Karar verirken çok fazla zorlanmadım!

Galatasaray'da transfer çalışmaları sürüyor. Son olarak Nzonzi'yi kadrosuna katan sarı-kırmızılılar Falcao transferini bitirmeye çalışıyor. Diagne'yi satarak bonservis geliri elde etmek isteyen Galatasaray'ın, bir diğer yıldızında piyango gibi bir teklif geldi...

"CENGİZ ÜNDER İLE KONUŞMADIM"

Galatasaray'a transferi öncesinde Roma'dan takım arkadaşı olan Cengiz Ünder ile konuşmadığını ifade eden 30 yaşındaki oyuncu, "Cengiz ile görüşmedim çünkü kendi görüşüme göre hareket etmeyi seviyorum. Herkesin farklı görüşü olabilir. Yardımcı olabilecek çok fazla oyuncu vardı ama ben kendi düşüncelerime göre bir karar verdim" şeklinde konuştu.

Fatih Terim konusunda da fikirlerini paylaşan Nzonzi, "Fatih Terim hem takım hem de ülke adına önemli bir isim. Onun direktifleri altında, hem takım arkadaşlarım hem de taraftar için elimden geleni yapacağım" açıklamasını yaptı.



"GALATASARAY'IN MUHTEŞEM BİR TARAFTAR KİTLESİ VAR"

Galatasaray çok büyük bir taraftara sahip olduğunu vurgulayan Steven Nzonzi, "Açıkçası Galatasaray'ın muhteşem bir taraftar kitlesi var. Bu kitleyi bir çok oyuncudan duydum ve bir çok video izledim. Bu taraftar için elimden geleni yapacağım" diye konuştu.